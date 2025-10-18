El Grupo Alega naufraga ante el Fuenlabrada

Leila Bensghaiyar Santander Sábado, 18 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Desquitarse. Sobre todo después de la abultada derrota de la pasada jornada a manos del Palencia, un partido que perdieron por casi cincuenta puntos. Esa era la intención del Grupo Alega, pero no era sencilla. Tocaba visitar una pista complicada, el Pabellón Fernando Martín, donde les esperaba un Fuenlabrada invicto y crecido después de dos victorias consecutiva. El Alega iba con todo, pero el plan le salió regular y acabó sucumbiendo ante los madrileños por 90-75.

Fuenlabrada Murphy (10), Díaz (22), Alves (19), Vidarte (0), Manchón (18), Rodríguez (0), Stolbetskiy (0), Rigot (2), Martín (4), Belemene (5), Nikkarinen (0), Kasibabu (10). 90 - 75 Grupo Alega Cantabria Powell (2), Taboada (0), Rodríguez (3), Lugarini (18), Martínez (10), Yu (2), Hernández (12), Jassel (6), Johnson (18), Kande (4). Parciales:

Árbitros: Enrique López, José Javier Marqueta e Israel Chacón.

Lolo Encinas apostó por un cinco inicial formado por Jassel, Martínez, Johnson, Lugarini y Yu. Una elección para tratar de hacerse con el partido desde el primer minuto, aunque fueron los locales quienes abrieron el marcador con una canasta de Murphy. Eso sí, la respuesta de los cántabros no se hizo esperar y Lugarini se sacó un triple de la manga para ponerse por delante. Inmediatamente le unió Martínez también desde la línea de tres. No pintaba mal la cosa. El Alega pronto se colocó con 7-9 y el Fuenlabrada pidió tiempo muerto para reorganizarse. Y vaya si lo logró. A partir de ese momento los madrileños apretaron hasta cerrar el primer parcial con un 21-15.

El Alega se puso serio en el segundo cuarto. Los torrelaveguenses no podían bajar el ritmo y repetir las sensaciones que vivieron en el Trueba la pasada jornada. Johnson entró en la pista y apenas la pisó dio cinco puntos a su equipo para recortar distancias. Powell se sumó a la fiesta, pero fue de nuevo 'Reggie' con un triple quien dejó al Alega a un solo punto del rival (24-23). Los madrileños sacaron a relucir su poderío ofensivo y Lolo Encinas recurrió al tiempo muerto para cortar la racha de los locales , que se iban +5 (28-23). Sirvió de poco. El Alega se vino abajo (31-23) hasta que de nuevo acudieron Johnson y Martínez al rescate (34-30). Así todo, los cántabros vivían instalados en los altibajos y el Fuenlabrada aprovechó para irse en el marcador. Tanto que al descanso la ventaja para los locales era de +10 (36-26).

El tercer parcial se cerró con un 27-20 que dejaba un cómputo total de 73-56, una distancia que empezaba a parecer insalvable. El Alega lo intentó, pero sin éxito. El último cuarto acabó con un 17-19 para sellar el destino de los de Lolo Encinas, que regresaron de vacío a Cantabria.