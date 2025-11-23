El Grupo Alega se queda corto ante el HLA Alicante

El Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant anunciaba un partido largo, de ritmos que se van decidiendo a tirones. El Grupo Alega Cantabria llegó a ... Alicante con la necesidad de sumar para no quedarse rezagado en una calcificación que cada vez aprieta más. Lolo Encinas no quería jugársela ante el HLA Alicante y trató de optar por un cinco inicial que aportase tranquilidad y fiabilidad sobre la pista. Kande, Johnson, Jassel Pérez, Hernández y Rodríguez conformaron la puesta del técnico para un partido que iba a resultar de lo más competido.

HLA ALicante Mendicote (8), Ceccardi (10), Mweba (0), Coulibaly (2), Larsen (28), Tamba (2), Richarson (7), Jorda (4), Walker (18), Geu (5), Llorente (3), Torres (14). 101 - 90 Grupo Alega Cantabria Powell (4), Taboada (0), Rodríguez (17), Martínez (10), Yu (16) Hernández (2), Lutete (13), J. Pérez (5),Johnson (17), Kande (6). Parciales: 21-19,25-22, 28-24, 27-25

Árbitros: Cristina Adán, Héctor Sanhermelando y Sergio Acevedo.

El primer cuarto fue un ejercicio de resistencia. HLA Alicante quiso marcar territorio, pero el 21-19 con el que se cerraron minutos iniciales no dejó espacio para euforias. El Alega se sostuvo desde la paciencia, sin acelerones, agarrado a la idea de que los partidos fuera de casa se construyen por capas. Hubo errores, sí, pero también una solidez que mantuvo el guion dentro de márgenes manejables. La historia del segundo parcial se pareció demasiado a la primera. Un 25-22 que volvió a dejar al Alega respirando, pero con la cabeza todavía bajo el agua. El 46-41 con el que se llegó al descanso era una distancia pequeña, pero incómoda en sensaciones. El equipo de Torrelavega no terminaba de encontrar continuidad. Cada acierto les exigía el doble de esfuerzo y Lolo Encinas pidió calma; el partido seguía abierto y aún había margen para dar la vuelta al resultado como un calcetín.

El tercer cuarto, que se cerro con 28-24, cambió la cadencia. No fue un golpe súbito, sino más bien una grieta que se fue ensanchando posesión a posesión. Cuando el marcador señaló el 74-65, la diferencia ya pesaba más de lo que decía la cifra. El Alega siguió compitiendo, pero HLA Alicante jugó muy cómodo . Las penetraciones encontraron menos premio, las defensas llegaron medio segundo tarde. Fue ahí donde se escapó el partido para los cántabros.

Ampliar Jorda, del Alicante, lanza a canasta y Martínez, del Alega, intenta frenarlo

El último parcial acabó con un 27-25, pero lo más reseñable fue la insistencia del Alega por revolverse y cambiar el sino del encuentro. No hubo bajada de brazos. Los de Lolo Encinas encontraron puntos desde la contribución coral: Rodríguez y Johnson terminaron como los máximos anotadores del equipo, Yu firmó 16 puntos y Luetete, casi recién reincorporado tras su lesión, sumó 13. La derrota, segunda consecutiva, deja a los cántabros en la zona media baja, decimoterceros, un lugar incómodo pero todavía lejos del pánico antes de visitar el próximo sábado (19.00 horas) al Oviedo en otro partido complicado.