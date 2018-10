Baloncesto El Igualatorio logra su primera victoria en LEB Plata Norris debutó con el Igualatorio Cantabria Estela. / Pablo Lanza Los cántabros se imponen en Zamora al Alquimisa en una gran remontada de los de David Mangas LEILA BENSGHAIYAR SANTANDER. Lunes, 15 octubre 2018, 06:55

Lo consiguió. Ayer fue el día. El Igualatorio Cantabria Estela cosechó su primera victoria en LEB Plata al imponerse al Alquimisa en Zamora por 67-70 en un gran partido de los cántabros que culminaron una remontada de más de 20 puntos para terminar adjudicándose el partido. El primero en su nueva andadura en el baloncesto profesional. El Igualatorio no empezó bien, pero ya se sabe, las cosas no son como arrancan sino como terminan y por suerte para los de Mangas el choque de ayer terminó bien. A pesar de saldar el primer cuarto con un 21-7 en contra, los cántabos no se amedrentaron. Y eso que cuajaron una primera parte llena de imprecisiones y malas decisiones en ataque con una defensa muy floja.

67 Alquimisa Niang (5), Warren (6), Ejim (8), Somogyi (0), Iza (19), Villamil (2), Libroia (10), Meikle (17), Arriaga (0). 70 Igualatorio Peña (2), Palazuelos (4), Iradier (3), Kearse (4), Sutina (14), Ibarlucea (0), Sánchez (3), Barry (0), Norris (5), Nakidjim (16), Thomas (19). árbitros Rodrigo Garvín Domingo y Sergio del Val Nuño. No hubo jugadores eliminados por faltas personales. parciales 21-7, 20-18, 12-19, 14-26.

La sangría de puntos a la que les sometió el Alquimisa parecía no tener fin y el segundo cuarto no comenzó mejor para los cántabros que no conseguían entrar en el partido. Andre Norris, que llegó en la tarde del viernes una vez solucionado su visado, fue, en su debut, el encargado liderar el tímido conato de despertar del Igualatorio; y a pesar de que el segundo parcial se cerró con 20-18 los zamoranos seguían dominando el juego y mandando en el marcador por 41-25.

Por suerte los de David Mangas consiguieron cambiar el chip tras el paso por vestuarios y a mediados del tercer cuarto la remontada cántabra comenzó a fraguarse. Un parcial de 12-19 sirvió para recortar distancias, aunque no era suficiente. Aún mediaba un abismo entre ambos equipos. Pero a través de Thomas, Placide y Sutin, el Igualatorio, en poco menos de cinco minutos, se metió en el partido y se situó a siete puntos de su rival. Algo comenzaba a cambiar sobre la pista del Pabellón Ángel Nieto. Y llegó la hora de la verdad. El último cuarto sirvió para que los cántabros se afanasen mucho en defensa lo que les permitió recortar puntos con su rival. A su vez Placide, Norris y Thomas hicieron de las suyas y lograron dar la vuelta al marcador en los últimos minutos de partido. A falta de un minuto Thomas se encargó de acariciar la victoria y puso su equipo por delante con un 61-65. A partir de ahí el Igualatorio se creció y no le tembló el pulso para cerrar el partido con un 67-70 que se convirtió en su primera victoria de la temporada. La próxima cita es en el Palacio de los Deportes el sábado a las 18.00 horas ante el líder, invicto hasta ahora, que no es otro que el Zornotza.