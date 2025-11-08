El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aris Rosino, el 'padre' de la exposición; Manu Gómez, del club de veteranos del SAB; Ramón Fernández, médico del club a lo largo de su historia; Nacho Cobo, fundador y directivo; y Luis Merino, exjugador y presidente del club de veteranos, posan en la exposición que recorre el medio siglo de la creación del SAB Torrelavega.

Aris Rosino, el 'padre' de la exposición; Manu Gómez, del club de veteranos del SAB; Ramón Fernández, médico del club a lo largo de su historia; Nacho Cobo, fundador y directivo; y Luis Merino, exjugador y presidente del club de veteranos, posan en la exposición que recorre el medio siglo de la creación del SAB Torrelavega. M. G. V.
Baloncesto

Medio siglo de un sueño que llegó al cielo

El SAB Torrelavega nació como un equipo de amigos para jugar al baloncesto y ascendió a finales de los 90 a la ACB. Una exposición recuerda la historia de uno de los clubes señeros de la capital del Besaya

Marco G. Vidart

Torrelavega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:54

A 'Chefo' Cobo se le ocurrió una idea. Junto a un grupo de amigos con los que había terminado sus estudios en el Instituto Besaya, ... se había quedado sin lugar en el que jugar al baloncesto. Así que les propuso a sus amigos crear un club para poder jugar. Pero con una condición. Que tuviese un carácter social, con equipos en todas las categorías. Y que quien se implicase, lo hiciese de tal forma que no solo fuese jugador, sino entrenador de niños, buscador de patrocinios... Que fuese un club diferente. Quizá no había otra opción para crear un club de la nada en la Torrelavega de 1975, en un deporte como el baloncesto con una repercusión muchísimo menor a que pueda tener en la actualidad. Nacía así la Sociedad de Amigos del Baloncesto Torrelavega. El SAB, como se le conoció durante muchos años y que terminó con su actividad en los primeros años del presente siglo. El cincuenta aniversario de esa creación se conmemorará durante el próximo mes en una exposición, ideada por Aris Rosino, en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega y que se inauguró este viernes. Y a buen seguro que en este mes pasará por ahí buena parte de toda la comarca del Besaya. Porque en sus cientos de fotografías, recortes de prensa, carteles, camisetas, balones o recuerdos, se condensa una historia de lo más bonita. La de un grupo de amigos que dio el paso de crear ese club diferente y que, con los años, llegó a la cima del baloncesto español, la Liga ACB.

