Isi Martínez, central del Bathco, dispara a puerta ante Fis y Fischer. LOF
Balonmano

El Bathco se atraganta con el Granollers

Los naranjas enlazan su segunda derrota ante los vallesanos en un partido muy reñido y llegan sextos a la ventana internacional

Adela Sanz

Torrelavega

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:35

El Bathco llega a la ventana internacional con la esperanza de que el parón reinicie el juego de los naranjas después de enlazar su segunda ... derrota consecutiva (32-31) ante Granollers y caer a la sexta posición solo dos semanas después de haber optado al liderato. Los de Torrelavega, que derrocharon carácter y garra durante todo el partido ante los catalanes, ceden contra un rival directo en la pugna por los puestos europeos y por el subcampeonato de Asobal.

