El Bathco se atraganta con el Granollers

El Bathco llega a la ventana internacional con la esperanza de que el parón reinicie el juego de los naranjas después de enlazar su segunda ... derrota consecutiva (32-31) ante Granollers y caer a la sexta posición solo dos semanas después de haber optado al liderato. Los de Torrelavega, que derrocharon carácter y garra durante todo el partido ante los catalanes, ceden contra un rival directo en la pugna por los puestos europeos y por el subcampeonato de Asobal.

El cruce entre naranjas y vallesanos prometía goles y no decepcionó a nadie. El ritmo endiablado desde la bocina inicial (3-3) llevó la igualdad hasta el primer parcial cuando los de Antonio Rama abrieron una pequeña brecha aprovechando las pérdidas de balón de los torrelaveguenses (5-3). Jacobo Cuétara, que ya conocía esa historia, solicitó el primer tiempo muerto a los siete minutos para refrescar las ideas de sus pupilos.

Granollers Luka Krivokapic, Pablo Urdangarín (1), Juan Palomino (3), Sergi Franco (9), Domingo (3), Bruno Reguart (2), Adrià Figueras (3), Marcos Fis (8), Tarcisio Freitas (1) y Jordi Deumal (2). 32 - 31 Bathco Carlos Calle, Leo Tercariol, Ángel Fernández (4), Oswaldo Maestro (1), Marko Jurkovic (3), Fafa Cangiani (3), Jokin Aja (4), Isi Martínez, Borja Lombilla, Jakub Prokop (5), Juanjo Fernández, Álex Rubiño (1), Marcio Silva (1) y Andrés Moyano (1). Parciales: 3-3, 8-5, 8-8, 14-13, 16-15 –descanso– 19-17, 22-20, 25-24, 26-27, 30-27 y 32-31.

Árbitros. Luís Ignacio Colmenero Guillén y José Manuel Iniesta Castillo.

Juan Palomino hacía un roto al Bathco y reclama el protagonismo de los primeros minutos (8-6). Una vez más, a los naranjas les tocaba remar con la marea en contra. El cambio en la portería detuvo la hemorragia y con más tranquilidad y acierto en ataque, los de Jacobo Cuétara alcanzaron la igualada (8-8). No se había llegado al ecuador de la primera parte, y el espectáculo sobre la pista azul de Asobal auguraba un partido a resolverse en los detalles más pequeños.

Bathco y Granollers jugaban al ratón y al gato sin que ninguno de los dos llegase a imponerse, ni mínimamente, a su rival (11-11). Con la descalificación de Juan Palomino y un jugador vallesano menos, los naranjas no pudieron aprovechar la ventaja. Si lo hicieron los catalanes (14-12) que obligaban a los del Besaya a planificar otra remontada mientras se enfilaban los minutos finales de la primera mitad.

La buena gestión naranja permitió al Bathco acortar distancias (16-15) y mantener sus opciones intactas de cara al segundo asalto gracias a una férrea defensa, al acierto de Carlos Calle bajo el arco torrelaveguense y a los certeros ataques de los sospechosos habituales Javi Muñoz, Ángel Fernández y Jakub Prokop. La vuelta a la pista se auguraba sin un instante para la reflexión ni la calma. Una vez más, se cumplió con lo previsto. La locura goleadora de Granollers y Bathco (18-17) subía los números en el marcador pero no acababa de desnivelar el partido para ninguno de los equipos involucrados. Los naranjas tiraban de carácter guerrero para plantar cara al entramado defensivo que Antonio Rama había diseñado, pero no fue suficiente.

El Bathco daba batalla, pero Granollers había conseguido una renta suficiente (24-20) para encarar con cierta confianza el resto del encuentro. El tiempo muerto de Jacobo Cuétara hizo reaccionar a sus pupilos y la dupla eslovaca formada por Jakub Prokop y Marko Jurkovic se encargó de sembrar la inquietud en las filas vallesanas (25-24).

Javi Muñoz, que cuajó un partido casi perfecto, subió la igualada para el Bathco (25-25) a falta de diez minutos para el final. El extremo madrileño, máximo anotador de los naranjas gracias a sus ocho dianas, desbloqueó las opciones de victoria ante Granollers. Fue Fafa Cangiani quien devolvió la confianza a los de Torrelavega (26-27) poniendo por delante a los de Jacobo Cuétara para encarar los últimos compases de la séptima jornada. El empuje y la garra del Bathco no se agotaba, aunque en el electrónico mandaban los de casa (30-29) así que el partido estaba abocado a un final de infarto que finalmente dejó los puntos en casa (32-31).