El Bathco se doctora en el Quijote Arena

Adela Sanz Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:01

El Bathco sigue creciendo cada jornada y conquistó el Quijote Arena (29-37) con uno de los mejores partidos de la temporada por parte de los torrelaveguenses. La férrea defensa del Besaya, complementada con una primera línea letal, dejó al Caserío del cántabro Santi Urdiales sin opciones en la segunda parte, a pesar de los buenos mimbres de los manchegos y los destellos de un futuro más que prometedor para los de Ciudad Real.

Caserío Ciudad Real Santiago Giovagnola, Juan Gull, José Andrés Torres (10), Sergio Casares (2), Sergio López,Pablo Míguez (1), Ángel Pérez de Inestrosa (2), Javier Domingo (3), Daniel Palomeque (1), Víctor Morales (2), Jorge Romanillos, Alonso Moreno (6), Juan Lumbreras, Víctor Morales (1) y Sergi Mach (1). 29 - 37 Bathco Torrelavega Carlos Calle, Leo Tercariol, Ángel Fernández (1), Oswaldo Maestro (1), Marko Jurkovic (1), Fafa Cangiani (1), Jokin Aja (2), Isi Martínez (6), Borja Lombilla, Jakub Prokop (9), Juanjo Fernández, Javi Muñoz (4), James Scott (2), Álex Rubiño (5), Marcio Silva (2) y Andrés Moyano (2). Parciales: 2-3, 5-8, 7-11, 9-13, 12-14, 15-18 –descanso– 17-21, 19-24, 19-24, 21-28, 23-32, 26-34 y 29-37.

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce.

Desde el primer momento, los naranjas buscaron los huecos en la defensa amarilla, mientras Javi Domingo iba cogiendo confianza y Ángel Pérez de Inestrosa mantenía un buen ritmo de goles para los manchegos (3-3), a la vez que Isi Martínez y Jakup Prokop propulsaban a un Bathco dispuesto a romper el equilibro frente a un recién ascendido que enseñaba los dientes desde que sonó la bocina inicial.

Bathco y Caserío, fieles a sus estilos, cumplían con las expectativas: un partido en el que a pesar de la diferencia entre las dos escuadras, no daban tregua ni tenían especial piedad a la hora de sacar provecho de cualquier error de su rival (7-10). Los cinco minutos sin anotar de los ciudadrealeños, unidos a la triple diana de Jakub Prokop, permitió a los del Besaya asentar cierto control sobre la pista. Alonso Moreno desatascó el ataque amarillo desde los siete metros y comenzaron una persecución al Bathco (11-14), que observaba desde la lejanía los avances de los pupilos de Santi Urdiales.

Con dos jugadores menos por una doble exclusión, Jacobo Cuétara solicitó tiempo muerto para asegurar conceptos y evitar que Caserío aprovechase las ausencias en las filas naranjas. La subida en el nivel defensivo de los locales rompió la dinámica del Bathco para reducir a dos la diferencia (14-16). Los de Torrelavega, totalmente conscientes de su superioridad física y de juego, llegaron al descanso después de una primera mitad en la que acabaron imponiendo un ritmo muy alto siguiendo el sello Cuétara de tomar la defensa como base mientras Isi Martínez, Jakub Prokop y Andrés Moyano marcaban el tempo ofensivo naranja.

En el otro campo, el receso encontró al bando manchego con el cántabro Santi Urdiales rotando también unidades y ganando en efectividad con los lanzamientos desde los siete metros (15-18). La vuelta a la pista del Quijote Arena para el desenlace del partido mantuvo la intensidad de la primera. El Bathco, muy bien plantado y prácticamente sin errores ni perdidas de balón, pisó el acelerador dispuesto a romper definitivamente el partido a su favor (19-26). La diferencia de goles era prácticamente insalvable. El plan de Jacobo Cuétara, con la disciplina y el orden como principios fundamentales, volvía a dar los frutos esperados.

Control total

A pesar de la dificultad del reto el Caserío, lejos de rendirse, se centró en contener las constantes oleadas naranjas (21-30). Los del Besaya, que tenían nueve goles a favor, seguían voraces y con la intención de aprovechar su superioridad numérica gracias a las exclusiones manchegas. A falta de siete minutos para la bocina final, quedaba ya poca tela que cortar en Ciudad Real (26-34).

La superioridad del Bathco era total y solo quedó que fueran pasando los minutos para sumar dos puntos más (29-37) que permiten a los de Torrelavega volver a soñar con ese subcampeonato de Asobal que tienen como sueño a cumplir. De momento, superado el bache de las dos derrotas ante Cangas y Granollers, la victoria ante Bidasoa y Caserío devuelve las agua a su cauce y mantiene las opciones intactas.