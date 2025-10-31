El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jacobo Cuétara posa en las gradas del Vicente Trueba antes de un entrenamiento. Juanjo Santamaría

Jacobo Cuétara

Entrenador del Bathco
«Buscamos el equilibro y ser ambiciosos dentro de él»

El técnico asturiano destaca la necesidad naranja de «mantener la estabilidad» entre «ser ambiciosos y normalizar tanto las victorias como las derrotas»

Adela Sanz

Adela Sanz

Torrelavega

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La ventana internacional ha encontrado al Bathco con el sabor amargo que deja enlazar dos derrotas ante el Cangas y el Granollers aunque no empaña ... un arranque de temporada en el que acumula puntos «al mismo ritmo que la segunda vuelta de la pasada temporada», apunta Jacobo Cuétara (Ribadesella, 1980). El técnico apela a la necesidad de «equilibro» y de una mayor «madurez competitiva».

