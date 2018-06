Balonmano Dudas para confirmar el ascenso Los jugadores del Balonmano Santoña forman una barrera para intentar obstaculizar el lanzamiento de un rival. / Luis Palomeque El Balonmano Santoña estima que necesita un presupuesto de 180.000 euros para jugar en División de Honor Plata y no encuentra financiación RAFA GONZÁLEZ Santander Miércoles, 20 junio 2018, 07:12

Hace unas semanas Santoña vivió un momento deportivo único en la villa con motivo del ascenso a la División de Honor Plata del Balonmano Santoña en una fase de sector que duró tres días e hizo a la afición local vibrar de emoción en el pabellón Tomás de Teresa. Sin embargo, ahora los responsables del equipo se encuentran en una encrucijada, con muchas dudas sobre el futuro del equipo. No están seguros de si podrán confirmar la plaza en la máxima categoría que han ganado sobre la pista o si por el contrario tendrán que abandonar el proyecto para competir como equipo de mayor nivel.

El pasado domingo el club santoñés celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que rindió cuentas en el plano económico y deportivo antes sus socios. En lo deportivo el balance no pudo ser mejor. Se certificó el ascenso a la División de Honor Plata y a nivel de base, varios de sus jugadores de diferentes categorías fueron convocados para las preselecciones de Cantabria. En el plano económico el cómputo también fue satisfactorio, ya que sobre un presupuesto de 85.605, 45 euros el resultado tiene signo positivo con un superávit de 3.309,80 euros.

Los responsables del equipo entienden que para la próxima campaña en la segunda categoría del balonmano nacional es necesario un presupuesto de 180.000 euros. En la actualidad están efectuando numerosas gestiones para cuadrar números, pero sin econtrar el respaldo que esperaban. Ante lo infructuoso de sus gestiones la dirección se ha fijado un plazo máximo de veinte días para conseguir los recursos económicos que garanticen formar una plantilla competitiva para luchar por la permanencia en la División de Honor Plata.

La empresa ACV, patrocinador principal del club las pasadas campañas, no seguirá como mecenas principal, aunque sí se mantendrá como empresa colaboradora del club. Encontrar padrinos no es fácil y los responsables de la entidad lo están comprobando en primera persona. Días atrás propiciaron una reunión con todos los conserveros de la localidad santoñesa y su sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron que a la invitación, enviada desde el Ayuntamiento, no acudió nadie. Desde el club mantienen abiertas varias vías de negociación, pero de momento no cuentan con quien quiera ser el principal soporte económico del equipo cántabro.

Renovaciones y bajas

El capitán Carlos Fonfría ha sido el primer jugador en firmar su renovación y seguir vinculado al club. No es una noticia que pille de sorpresa. Ya había anunciado cuando se logró el ascenso que su intención era ayudar al equipo en todo lo que fuese necesario. En el capítulo de bajas, Jorge Prieto, que ha sido un pilar fundamental en la plantilla, cambia de aires y se ha comprometido con el Balonmano Torrelavega. También abandonan el equipo santoñés David Merino, que ha fichado por el Balonmano Camargo y Daniel de Sandoval, que toma el mismo destino que Merino pero con distinto cometido: será el entrenador del Camargo. Por su parte, Sergio Lastra y Joaquín Marcos abandonan el balonmano y en cuanto al entrenador, Juanjo González, dejará el banquillo santoñés para tomarse un año sabático.