El Bathco continúa invicto esta temporada. LOF
Balonmano

Un inicio para la historia

El Bathco llega invicto a la quinta jornada de Asobal y busca un nuevo récord mientras certifica, según su entrenador, Jacobo Cuétara, que «lo del año pasado no fue un espejismo»

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Lo bueno de los números es que no engañan. El Bathco ha firmado su mejor arranque liguero desde que está en Asobal, mientras coquetea con ... el liderato de la élite y mantiene su etiqueta de invicto, que le permite seguir ampliando esos guarismos para establecer un nuevo techo histórico durante su quinto curso en la máxima categoría. Después de cinco jornadas, con cuatro victorias y un empate -ante Valladolid en el Vicente Trueba-, los naranjas mantienen el ritmo infernal que imponen Bidasoa y Granollers, mientras aprovechan que el Barça cuenta con un partido menos, ya que su visita al Villa de Aranda de la tercera jornada fue aplazado por la disputa del Mundial de Clubes, y los azulgranas lo tienen todavía pendiente de programación en el calendario.

