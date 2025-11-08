El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jakub Prokop, lateral izquierdo del Bathco, anotó el gol de la victoria naranja a falta de un segundo. Roberto Ruiz
Balonmano

Jaque mate del Bathco al Bidasoa en el Vicente Trueba

El gol de Jakub Prokop en el último segundo permite a los naranjas sumar la victoria tras un partido vibrante que no dio tregua al espectador

Adela Sanz

Torrelavega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Jakub Prokop desató la locura en las gradas y en el banquillo del Bathco en el Vicente Trueba, cuando envió el balón al fondo de las redes del Bidasoa desde los nueve metros a un segundo del final para dejar en casa la victoria (32-31) y confirmar la recuperación de los naranjas, después de enlazar dos derrotas en las últimas jornadas. Las ganas de sacudirse el mal sabor de boca llevó al Bathco a tomar la iniciativa desde los primeros compases (3-1). El empuje torrelaveguense fue creciendo e inhabilitando en todas sus líneas a un Bidasoa maniatado y sin ideas claras ante la presión del equipo que dirige Jacobo Cuétara.

Bathco

Carlos Calle (1), Leo Tercariol, Andrés Moyano (4), Marcio Silva (2), Álex Rubiño (2), James Scott (2), Javi Muñoz (1), Juanjo Fernández, Jakub Prokop (6), Borja Lombilla, Isi Martínez (4) y Jokin Aja.

32

-

31

Bidasoa

Jakub Skrzyniarz, Leo Maciel, Nacho Valles, Dariel García (1). Gorka Nieto (1), Matheus da Silva, Mario Nevado (5), Piotr Mielczarski (2), Alexandre Raix, Julen Mújica, Rodrigo Salinas (6), Esteban Salinas (4), Eneko Furundarena, Xavier González (3), Ignacio Peciña, Marko Jevtic, Xavi Tua e Iñaki Clavero (2).

  • Parciales: 3-1, 8-5, 11-8, 13-10, 16-11, 19-14 –descanso– 22-16, 23-21, 25-24, 27-26, 29-29 y 32-31.

  • Árbitros: Ruiz Vergara y Macías de Paz.

Álex Mozas optó por un tiempo muerto para poner una tirita en la herida que estaba empezando a sangrar de más (7-4). La defensa vasca no podía contener las oleadas naranjas y, a pesar de las indicaciones del técnico madrileño, el Bathco se escapaba y alcanzaba su mayor diferencia hasta el momento (10-6). Aún así fiarse de los dorados –que ayer iban de azul– no es una buena idea. Los de Irún acortaban distancias y cada vez estaban más cerca mientras el central Nacho Valles pedía calma a las filas irundarras (13-11).

Con el paso de los minutos, el Bathco gobernaba sobre la pista del Vicente Trueba mientras que, a pesar de los dos tramos de reacción, el Bidasoa no conseguía la consistencia necesaria para materializar sus ocasiones ante el arco de Carlos Calle (17-12). La bocina del descanso encontró a los de Jacobo Cuétara con una diferencia a favor que les permitía, tras una extraordinaria primera parte, encarrilar una nueva victoria (19-14).

La intención del Bathco pasaba por mantener la férrea defensa que desplegó en la primera mitad y una seriedad en ataque, pero el Bidasoa puso en jaque (23-21) a los naranjas, que vieron cómo se esfumaba su ventaja de cinco goles y quedaba reducida a dos. La emoción se instaló en las gradas del Vicente Trueba en una carrera que llevaba a los de Jacobo Cuétara a reconducir el partido, mientras los vascos estaban rompiendo el dominio naranja y metiéndose de lleno en la pugna por los dos puntos cuando Cavero desde los siete metros igualó el partido (25-25).

A diez minutos del final, estaba todo por decidir (27-27). La tendencia anotadora cambiaba y el ganador iba a ser quien cometiese menos errores. La igualdad llegó hasta el último segundo, cuando Jakub Prokop emergió para enviar el balón a las redes y dejar en casa un triunfo (32-31) que devuelve la confianza perdida al Bathco.

Imagen de Galeria
Javier Muñoz lanza hacia la portería guipuzcoana. Fotos: Roberto Ruiz.
Imagen de Galeria
Moyano busca un compañero al que pasar el balón.
Imagen de Galeria
Jakub Prokop se prepara para lanzar entre dos rivales.
Imagen de Galeria
Isi Martínez intenta zafarse de un rival.

1 /

