El cántabro Santi Urdiales se estrena esta temporada como técnico en Asobal José Ramón García

Santi Urdiales

Entrenador del Caserío Ciudad Real
«Están entre los mejores, pero tratamos de no pensarlo»

El cántabro se enfrenta mañana al Bathco con la intención de «controlar lo que podamos» y la exigencia de «estar muy acertados»

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

En el Quijote Arena se respira balonmano desde que se puso la primera piedra. Su pista puede contar las últimas fintas de Talant Dujshebaev, las ... primeras de su hijo Álex o el debut del legendario jugador como entrenador mientras susurra la leyenda de aquel Ciudad Real con tres Champions. Ahora, en la ciudad manchega que levantó un imperio sobre este deporte, un cántabro ha vuelto a prender la mecha de esa pasión. Santi Urdiales (Santander, 1980) cumple ya una década como entrenador en el Caserío y debuta este curso en el banquillo de Asobal con los amarillos después de ascenderlos a la élite.

