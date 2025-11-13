En el Quijote Arena se respira balonmano desde que se puso la primera piedra. Su pista puede contar las últimas fintas de Talant Dujshebaev, las ... primeras de su hijo Álex o el debut del legendario jugador como entrenador mientras susurra la leyenda de aquel Ciudad Real con tres Champions. Ahora, en la ciudad manchega que levantó un imperio sobre este deporte, un cántabro ha vuelto a prender la mecha de esa pasión. Santi Urdiales (Santander, 1980) cumple ya una década como entrenador en el Caserío y debuta este curso en el banquillo de Asobal con los amarillos después de ascenderlos a la élite.

-En diez años al mando del Caserío, ha ascendido a Plata, a Asobal y los clasificó para la fase final de la Copa en 2024. ¿Cómo es devolver la pasión por el balonmano a Ciudad Real?

-Aquí hay mucho germen de balonmano. Es un poco lo que sucedió en Santander con el Teka. En aquel momento hubo mucha gente que se aficionó y, ahora, son los hijos de aquellos con quienes iban a ver el partido de niños, quienes se están enganchando y sumando al Caserío. Esa semilla fue la que arrastró a la gente de vuelta al Quijote y ya en los últimos años de Plata teníamos partidos de 2.000 o 3.000 espectadores que subieron hasta los 5.000 durante la fase de ascenso a Asobal en mayo.

-Su partido con el Barça en el Quijote Arena es el encuentro con mayor asistencia -5.514 espectadores- de la última década, según Asobal.

-El regreso de un equipo de Ciudad Real a la élite después de catorce años ha supuesto mucha alegría y, sobre todo, un crecimiento que refleja esas ganas de vivir el balonmano. El proyecto deportivo ha ido acompañado del aumento de la masa social hasta los 2.500 abonados, de la cantera que tiene unos 300 niños y unas gradas en las que metemos entre 2.000 y 3.000 espectadores. Hay muchos jugadores y aficionados para los que esto es uno de los templos del balonmano español actual y quieren crear aquí sus propios recuerdos.

-Alrededor del 75% de su plantilla y usted mismo debutan esta temporada en Asobal. ¿Cuánto vértigo da ese reto?

-El año pasado teníamos la plantilla hecha en Navidades. Queríamos construir lo más rápido posible una plantilla competitiva para Plata. La mayor dificultad fue que ascendimos a finales de mayo y después hubo un periodo de negociación con entidades y organismos de cara al presupuesto con el que se iba a partir. Teniendo eso en cuenta, y que las plantillas de Asobal ya estaban cerradas para entonces, ha sido muy difícil confeccionar la plantilla y nos tocó diseñar una en la que más del 75% no habíamos jugado nunca en Asobal.

-Son novenos con siete puntos. ¿Se puede hablar de una buena adaptación o todavía queda?

-Nos cuesta mucho. Es cierto que tenemos siete puntos pero nos han costado mucho sudor. Tratamos de ir día a día. Es nuestra primera temporada en Asobal y no lo pensamos mucho. No tenemos ese miedo, quizá por la inconsciencia. Estamos contentos con el arranque y a la vez sabemos que la igualdad es máxima, pero lo cierto es que son siete puntos contra rivales que creemos directos en cuanto al objetivo de la permanencia. En esta categoría casi no hay zona media y como enlaces malos momentos o lesiones, la mala racha te puede dejar en la parte baja.

-¿Y usted como entrenador?

-Más allá de los puntos, la sensación es que hemos podido competir durante los partidos. El proceso que estamos pasando para adaptarnos a la categoría es difícil y todavía estamos buscando ese punto que señale qué es lo que mejor funciona. Asobal es una liga en la que hay mucha igualdad y suele tener muchos equipos implicados o en la parte alta o en la baja así que todo está enfocado en intentar llegar a las últimas jornadas con posibilidades de salvarnos.

-Mientras encuentran ese equilibrio llega mañana el Bathco.

-No hay duda que está entre las mejores plantillas de la categoría, pero tratamos de no pensarlo demasiado. El objetivo va a ser controlar lo que podamos y eso nos requerirá estar muy acertados también. Hay que intentar dar pocas vueltas a quien tengamos enfrente ya que, a la hora de la verdad los partidos hay que jugarlos. Cualquier equipo independientemente del lugar que ocupe en la tabla puede ganar al que tenga enfrente, de ahí que la igualdad en Asobal sea una de sus características principales.

-El actual resurgir del balonmano cántabro ¿pasa por equipos como ellos?

-Conozco bien al Bathco y también conozco muy bien a Jacobo Cuétara de cuando jugué en el Ademar y era ya segundo entrenador entonces. Son un club que tiene un proyecto tremendo y cada año va dando un pasito más para que no haya estancamiento. Me acuerdo de aquel Bathco en Primera y en Plata. Hacen las cosas muy bien al no dar pasos rápidos para crecer y jugárselo todo a lo deportivo.

-Esa una idea muy parecida a la que tienen para el Caserío.

-Es un modelo que nosotros hemos tratado de imitar en muchos aspectos. Es un proyecto a replicar, especialmente, en cuanto a un crecimiento lento. Poco a poco han pasado de ascender a Asobal a jugar en Europa. Es un ejemplo de como se puede consolidar una entidad.