El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafa Pastor, en los ochenta. Manuel Bustamante
Balonmano

Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka

Histórico del Clubasa y los tekistas, estuvo también vinculado a la Federación

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

El balonmano cántabro llora la despedida de Rafa Pastor, uno de los pioneros de este deporte y que estuvo vinculado a lo largo de su ... vida a Clubasa, Teka y a la Federación Cántabra. Pastor, que ha fallecido en Santander este fin de semana a los 75 años, fue entrenador del Teka durante ocho temporadas en Primera División y se mantuvo al frente del banquillo durante los tres intentos frustrados en las diferentes fases de ascenso a División de Honor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  5. 5

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  6. 6

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  7. 7

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  8. 8

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka

Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka