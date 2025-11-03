Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
Histórico del Clubasa y los tekistas, estuvo también vinculado a la Federación
Santander
Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:37
El balonmano cántabro llora la despedida de Rafa Pastor, uno de los pioneros de este deporte y que estuvo vinculado a lo largo de su ... vida a Clubasa, Teka y a la Federación Cántabra. Pastor, que ha fallecido en Santander este fin de semana a los 75 años, fue entrenador del Teka durante ocho temporadas en Primera División y se mantuvo al frente del banquillo durante los tres intentos frustrados en las diferentes fases de ascenso a División de Honor.
Al final, Pastor consiguió llevar a la máxima categoría y dirigió al equipo hasta que tras un mal comienzo en la liga de la temporada 85-86, el que era responsable de la sección de balonmano, José Antonio Revilla, lo sustituyó por el exjugador Luis Morante.
Los que lo conocían lo definen como un estudioso del balonmano y una de los referentes durante la década de los 80 tanto a nivel nacional como autonómico. La última despedida a Rafa Pastor (Santander, 1950-2025) será mañana en el funeral que se celebrará en la iglesia santanderina de San Pío X a las 19.00 horas.
