Balonmano El pivote Herrero Lon firma su renovación con el Blendio por un año mas Herrero Lon, en pleno esfuerzo, en un tiro a portería en el partido ante el Huesca disputado en febrero en La Albericia. La próxima campaña en la Asobal será la novena en la que el jugador cántabro vista la camiseta del Sinfín DM . Santander Martes, 14 mayo 2019, 18:45

Aunque el pivot cántabro José Manuel Herrero Lon ya anunció el pasado mes de marzo su renovación con el Blendio Sinfín, por una temporada, ahora el conjunto santanderino y el jugador han ratificado su compromiso con la firma del contrato. A sus 42 años y siendo el segundo jugador más veterano de la Liga Asobal, Lon, uno de los 'clásicos' de la plantilla de Rodrigo Reñones, jugará por noveno año consecutivo vistiendo los colores del Sinfín y además siendo la referencia goleadora de la escuadra, con casi 1.000 tantos anotados en 279 partidos disputados.

El segundo capitán del Blendio está satisfecho con su continuidad en una entidad que conoce a la perfección, tanto en la faceta de jugador como en la de miembro de la directiva, en el que ha sido testigo directo de su evolución durante casi una década. Para Lon es innegable el crecimiento del club en todos los aspectos. «Ha pasado de ser un club de amigos a un club profesional, máximo exponente en Cantabria y referencia en España», señala el jugador.

Dice que del tema de su retirada están más pendientes otros que él, y a sus 42 años no ha pensado en ella. «Es la pregunta que más frecuentemente me hacen pero me lo tomo muy bien. Sorprende que a mis años siga jugando a balonmano y me lo suelen preguntar como si fuera un loco», comenta entre risas. Pero su decisión de continuar un año más estuvo clara desde el principio.

Lon cree que en la próxima campaña en la Asobal «seguirá habiendo una gran igualdad entre todos los equipos y el Blendio la debe afrontar con la ilusión de poder ganar a cualquiera pero también con la precaución de que puedes perder con la misma facilidad». Por ello, confía en que el equipo dé «el máximo esfuerzo, intensidad e ilusión para lograr los objetivos».

Si hace un repaso de la campaña que está a punto de terminar a Lon le queda una pequeña espina, que la segunda vuelta haya empañado los buenos resultados de la primera. «Hasta la consecución de estos 22 puntos ha sido fantástico en todos los aspectos, pero luego este tramo final nos deja un mal sabor de boca, ya que no estamos sacando buenos resultados y en algún partido nos ha faltado esa intensidad y entrega que tuvimos en la primera vuelta», reconoce.