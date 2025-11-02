El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aida Brull, del Uneatlántico Pereda, intenta zafarse de dos rivales. R. Ruiz
Balonmano

Primera derrota del Uneatlántico Pereda

Las amarillas se dejan ante Anaitasuna su condición de invictas después de un partido marcado por la falta de solidez defensiva

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Uneatlántico Pereda cae (27-37) ante Anaitasuna y se deja su condición de invicto en La Albericia, después de un partido marcado por ... la inconsistencia defensiva de las santanderinas y que cuando quisieron poner remedio ya no podían hacer frente a la abultada diferencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  5. 5

    Una cántabra en la élite ganadera
  6. 6 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  7. 7

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  8. 8

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  9. 9

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  10. 10

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Primera derrota del Uneatlántico Pereda

Primera derrota del Uneatlántico Pereda