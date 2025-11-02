Primera derrota del Uneatlántico Pereda

El Uneatlántico Pereda cae (27-37) ante Anaitasuna y se deja su condición de invicto en La Albericia, después de un partido marcado por ... la inconsistencia defensiva de las santanderinas y que cuando quisieron poner remedio ya no podían hacer frente a la abultada diferencia.

La tendencia inicial no ayudaba a las amarillas, que se vieron sorprendidas por la fuerte defensa pamplonesa. Un 6-0 tan contundente que impedía a las de Gustavo Alonso llegar con solvencia al arco rival (1-4). Elena San José rompió la dinámica negativa del Uneatlántico Pereda para recortar las distancias y reconducir el arranque local, que necesitaba ganar en seguridad sobre la pista de La Albericia.

Uneatlántico Pereda Marián Mera, Eva San Juan, Emma Fanjul (4), Marina Ferrer (1), Aida Brull (1), Lucía Guilabert (3), Jana Pinila (7), Natalia López, Aldara Valles, Noa Regato, Ana Barquín (3), Hedone de Prado, Andrea Pellón (3) y Elena San José (5). 27 - 37 Anaitasuna Naiara Bozal, Natalia Ortiz (6), Andrea Saez, Alba Afonso (3), Alba Jurado, Lorea Mariñelarena (4), Uxue Iriarte (8), María Monllor (5), Daniela Natale (5), Ainhoa Ramírez (2), Naroa Puncel, Ane Garralda (1), Iraia Pilart (1), Julia Mendeinueta y Marta Jaques (2). Parciales 2-2, 3-5, 5-10, 9-13, 11-18, 13-20 –descanso– 14-23, 17-27, 21-30, 24-31, 26-32 y 27-37.

Árbitros Alfredo Arcos Adeva e Ignacio Rubio Díaz.

La pequeña brecha de dos tantos se amplió en el electrónico (5-9) a medida que se agudizaban los problemas en defensa de las santanderinas. El Uneatlántico Pereda no terminaba de recuperar balones y acumulaba goles sin reaccionar, así que Gustavo Alonso pidió tiempo muerto antes de que Anaitasuna acabase sacando del partido a su pupilas.

El ataque coral de las amarillas, con Elena San José, Ana Barquín, Jana Pinilla y Emma Fanjul revivió a las cántabras y recortaron distancias (7-10), mientras Marián Mera comenzaba a detener con regularidad. Desde las filas del Uneatlántico Pereda comenzó un proyecto de remontada que acabó diluyéndose antes de alcanzar su objetivo. Anaitasuna había tomado la medida a las capitalinas y no pensaba dejar sin pagar muy caro los errores amarillos, hasta el punto de alcanzar una diferencia de ocho goles (11-19) que complicaba en exceso la victoria antes de llegar al descanso. Gustavo Alonso pedía intensidad desde la banda a un Uneatlántico Pereda que no acababa de reaccionar, pero que no podía dilatar mucho más en el tiempo su despertar.

La bocina que mandaba a amarillas y navarras al descanso puso punto final a una primera parte dominada por un Anaitasuna (13-20) que castigó en exceso los errores del Pereda. Tras la reanudación no mejoró el escenario para las amarillas. La intensidad en defensa seguía sin ser suficiente y la hemorragia en la última línea (14-24) era ya muy difícil de contener. A pesar del resultado, el Uneatlántico Pereda se mantuvo firme en su propósito de reducir la diferencia todo lo que fuera posible (23-30), para maquillar la mala imagen defensiva cántabra hasta que les pilló el final (27-37).