El Uneatlántico Pereda quiere ser líder

El Uneatlántico Pereda cuenta sus jornadas por victorias y tiene la intención de repetir el mismo final hoy contra Anaitasuna en La Albericia (19.00 ... horas). Las navarras están en las antípodas de las amarillas. Sin un solo triunfo en su haber, las de Pamplona caminan en el borde del precipicio del descenso mientras en Santander viven su momento más dulce. Gustavo Alonso, entrenador del Uneatlántico Pereda, está «contento». No solo por lo evidente de haber jugado cuatro partidos y resuelto todos a favor, sino por el hecho de «ganar a rivales directos» en la búsqueda de cerrar cuanto antes la permanencia en Oro.

Alonso asegura que la clave para este brillante inicio liguero es que «esta temporada estamos trabajando bastante el tema físico». A este trabajo específico se suma que el Uneatlántico Pereda «es, además, un grupo compacto y unido». La firma de Gustavo Alonso en el cuadro amarillo es evidente y ha convertido a las santanderinas en una replica perfecta de su idea de balonmano:«una defensa muy fuerte y rocosa», dice el entrenador, «siempre les digo que sean duras y aguerridas en defensa y, después en el ataque que lo hagan sencillo».

Esta propuesta lleva al cuadro amarillo cómodo en la segunda posición con ocho puntos y empatado con el líder, Lobas Oviedo, que solo mantiene esa primera plaza por la diferencia de goles. Mientras en La Albericia esperan el fallo de las asturianas, su entrenador tiene muy claro que «los partidos de casa son en los que hay que puntuar siempre. No podemos dejar que se escape ningún punto de La Albericia».

El Uneatlántico Pereda tiene ahora mismo «esa confianza que da estar arriba», que da a las jugadoras de Gustavo Alonso «esa motivación para seguir sumando, pero sin caer en el exceso de confianza», apunta. «No podemos creer que está todo hecho. Jugamos en una categoría muy complicada en la que todos los rivales pueden complicarte el partido en algún momento».