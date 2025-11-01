El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jana Pinilla, al lanzamiento. Javier Cotera
Balonmano

El Uneatlántico Pereda quiere ser líder

Las amarillas, invictas en la segunda plaza y con los mismos puntos que Lobas Oviedo, primeras, reciben en La Albericia al Anaitasuna navarro

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:08

El Uneatlántico Pereda cuenta sus jornadas por victorias y tiene la intención de repetir el mismo final hoy contra Anaitasuna en La Albericia (19.00 ... horas). Las navarras están en las antípodas de las amarillas. Sin un solo triunfo en su haber, las de Pamplona caminan en el borde del precipicio del descenso mientras en Santander viven su momento más dulce. Gustavo Alonso, entrenador del Uneatlántico Pereda, está «contento». No solo por lo evidente de haber jugado cuatro partidos y resuelto todos a favor, sino por el hecho de «ganar a rivales directos» en la búsqueda de cerrar cuanto antes la permanencia en Oro.

