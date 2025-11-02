Víctor González también gana en porcentaje

Es indudable que, a nivel de estadística deportiva, los americanos son los reyes. Ahora las nuevas tecnologías ya ayudan a escudriñar hasta el porcentaje de ... opciones que tiene una jugada de acabar de manera exitosa, pero en general los números enteros priman a la hora de evaluar el rendimiento deportivo. En el mundo de los bolos las nuevas y las viejas tecnologías tienen el mismo nombre, el de José Ángel Hoyos, que ha preparado una estadística con el porcentaje de victorias anual de los gallos en Primera Categoría, que arroja que la mejor temporada individual de la historia, al menos a nivel porcentual, fue la de Víctor González en 2021, cuando se impuso en 30 de las 55 competiciones en juego, es decir, en el 55%. En número total de concursos el mando lo mantiene Jesús Salmón, que ganó 39 en 2002 de un total de 101 celebrados.

Para situar el descenso de competiciones con el paso de los años, en 2025 se han celebrado un total de 59 concursos, una cifra muy lejana de los 107 que llenaron las boleras en 2004. Eran los años de excesos bolísticos, de dos y tres torneos diarios y en los que el dinero fluía en peñas y organizaciones. Campañas extenuantes que tuvo un nombre claro como dominador, el de Jesús Salmón. El camargués arrollaba cada curso en circuito e invitaciones y fue el que más concursos ganó entre los años 2001 y 2005 con un porcentaje de victorias superior al 30%. Su mayor nivel llegó en 2002, en el que logró 39 trofeos de los 101 puestos en juego, un 39% que incluyó el Campeonato Regional, el Marcelino Botín, el Bahía de Cádiz, el San Isidro o el San Mateo, un torneo en el que ha vuelto a imponerse este año.

Aunque Salmón nunca se fue, porque ha seguido ganando con el paso de las temporadas, la segunda década del siglo XXI supuso un relevo en el mando de las competiciones individuales. Ya maduro, Óscar González se hizo el mandamás tras tocar el cielo en el Nacional de 2006. Al año siguiente El Junco se llevó 28 de las 103 competiciones disputadas, un 27% que le hace entrar entre los mejores a nivel estadístico. El de Liérganes siempre ha sido jugador de grandes citas, por lo que, pese a contar con numerosos concursos en su palmarés, a nivel absoluto está lejos de las temporadas de Víctor o Salmón. Su mejor año fue 2018, con 24 victorias en 67 citas dirimidas, un 36% que incluye el Campeonato de España, El Millón, Barcelona, Cádiz o Quijano.

Curiosamente en las diecinueve mejores temporadas a nivel porcentual sólo aparecen cuatro nombres, con Tete Rodríguez presente entre 'Los Tres Tenores' del presente siglo. El de Hualle dominó con mano de hierro en 1987, 1989 y 1992 con un 34 y un 33% de victorias en una época en la que la competencia la tenía en jugadores como Rafa Fuentevilla, Pepe Ingelmo, Miguel Ángel Castanedo, Lucas Arenal o Santos Fidel Ruiz.

Óscar y Salmón, Salmón y Óscar, que tanto monta monta tanto, dos viejos rockeros que todavía este curso han ganado los títulos de parejas, pero que a nivel individual han sucumbido hace años al poderío de Víctor González. Un todoterreno que tuvo su primera gran aparición en 2017, cuando estuvo a punto de ganar el Nacional, y que acumula las cinco mejores temporadas a nivel porcentual de los últimos años. Para ello el de Peñacastillo se ha apoyado en el descenso de competiciones pospandemia y, sobre todo, en su capacidad para ganar un ingente número de concurso cada temporada. La mejor, la de 2021, en la que se impuso en el Nacional (en el Regional se quedó a un bolo de Óscar), y dieciocho torneos del Circuito, además de Las Instituciones o el Marcelino Botín.

Un 55% de triunfos que es una marca complicada de batir, más allá de que, poco a poco, el número de competiciones ha crecido aunque de manera escasa, pasando de 55 en 2021 a 59 en 2025. Sin hacer su mejor temporada Víctor se ha llevado este año el 42% de los concursos, Nacional y Regional incluidos, su cuarta mejor temporada después de la mencionada de 2021 y de las de 2023 (46%) y 2024 (44%) de primeros puestos. Torneo arriba o torneo abajo, en 2026 se jugará en números parecidos al último curso, por lo que será una nueva oportunidad para batir récords.