Víctor González, al birle. SANE
Bolos

Víctor González también gana en porcentaje

El de El Astillero posee las cinco mejores marcas porcentuales de competiciones ganadas durante una temporada gracias a su éxito desde los años de la pandemia

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Es indudable que, a nivel de estadística deportiva, los americanos son los reyes. Ahora las nuevas tecnologías ya ayudan a escudriñar hasta el porcentaje de ... opciones que tiene una jugada de acabar de manera exitosa, pero en general los números enteros priman a la hora de evaluar el rendimiento deportivo. En el mundo de los bolos las nuevas y las viejas tecnologías tienen el mismo nombre, el de José Ángel Hoyos, que ha preparado una estadística con el porcentaje de victorias anual de los gallos en Primera Categoría, que arroja que la mejor temporada individual de la historia, al menos a nivel porcentual, fue la de Víctor González en 2021, cuando se impuso en 30 de las 55 competiciones en juego, es decir, en el 55%. En número total de concursos el mando lo mantiene Jesús Salmón, que ganó 39 en 2002 de un total de 101 celebrados.

