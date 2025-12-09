El gran fin de semana de la Reserva

Ha tardado en llegar, pero los cazadores ya tienen el gran fin de semana en la Reserva del Saja. El más espléndido de lo que ... se lleva de temporada. Las diferentes cuadrillas se bajaron de los montes el pasado fin de semana con 71 jabalíes y con hasta doce de ellas acertando con sus respectivos plenos. Una cantidad que sitúa el global de la temporada -siempre oficioso-, ya por encima de los 600 suidos. En concreto, 607.

De las 25 cuadrillas que salieron a cazar este pasado fin de semana, casi la mitad regresaron de la batida con el cupo permitido, lo que da idea de lo positivas que fueron las dos jornadas de caza. Cuatro de esos plenos se dieron en Liébana, la comarca con el cupo más alto -seis gorrinos- de todas. En Margaperas, la cuadrilla 103 que dirige Jesús Ángel Relea atinó con esa media docena de marranos. Lo mismo que hicieron en Bicobres Norte los integrantes de la 35 que dirige Jaime Parra. En la Robla Subiedes, los componentes de la 36 que capitanea Santos Gómez también abatieron seis cerdos salvajes. Y en Cuesta Bernizo, otro tanto hicieron los cazadores de la 101 que manda Jairo Posada.

En Iguña, la comarca con montes con cupo de cuatro jabalíes, se dio solo un pleno. En La Bacera cazaba la 25 que manda Eduardo Quevedo, y de ahí se marcharon con esos cuatro suidos. Campoo y Cabuérniga, comarcas con un cupo de tres cochinos, otorgaron tres plenos a sus cuadrillas. En los lotes campurrianos de Palombera Este y Montabliz cazaron la 89 -Jesús Ángel Arenas- y la 64 -Miguel Ángel Pacheco-, donde se hicieron con ese pleno de tres animales. Misma cantidad que abatieron en el lote cabuérnigo de Monte Aa los componentes de la 43 que capitanea Fernando González.

Miembros de la cuadrilla 91, de Leandro Ceballos, con dos de los tres jabalíes que abatieron en Montequemado. Componentes de la cuadrilla de Fernando González, la 43, con los tres ejemplares abatidos el sábado en el lote de Monte Aa. 1 /

Y en el Nansa, la comarca con el cupo más bajo de todas -dos cerdos salvajes- se registraron hasta cuatro plenos. En Hayedo Tejeo, los integrantes de la 6 que lidera María Ángeles Molleda abatieron esa pareja de jabalíes. También lo lograron en La Cestera los cazadores de la 132 que dirige Rubén Gutiérrez. En Casal Este, la cuadrilla 7 que manda Víctor Fernández también abatió a esa dupla de marranos, al igual que hizo en Frente y Navas la 156 que lidera Manuel Herrero.

Otras cinco cuadrillas se quedaron a un jabalí de conseguir un pleno. Eso ocurrió en dos lotes lebaniegos, Fonfría y Vallejas de San Pablo, donde los integrantes de las cuadrillas 31 -Rufino Alonso- y 55 -Domingo Bueno- acertaron con cinco de los seis cochinos permitidos. Mientras, en el lote de Montequemado, en Iguña, los cazadores de la 91 que dirige Leandro Ceballos lograron un '3 de 4'. En los montes cabuérnigos de Vados Sur y Peña Colsa, los cazadores de la 110 -José Alberto García- y 154 -Miguel Ángel López- acertaron con dos de los tres marranos permitidos.

Su cupo especial hace que la cantidad del fin de semana no sea ni un 'casi pleno', pero el monte lebaniego de Arabedes, que junto con Panda Carrielda tiene un cupo de ocho, dio seis jabalíes a la 61 que manda Pedro Alberto Vejo. El fin de semana pudo ser aún más imponente, porque hasta cuatro cuadrillas -dos de ellas en Liébana- se quedaron a cero. Aún así, la Reserva del Saja ya tiene un fin de semana que apunta a ser de los más destacados de la temporada. Por el momento, es el mejor.