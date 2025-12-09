El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Integrantes de la cuadrilla 64, de Miguel Ángel Pacheco, con los tres jabalíes cazados en Montabliz. DM

El gran fin de semana de la Reserva

Los 71 jabalíes abatidos son la cifra más alta de lo que se lleva de temporada, con hasta doce cuadrillas acertando con el pleno en sus respectivos montes

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Ha tardado en llegar, pero los cazadores ya tienen el gran fin de semana en la Reserva del Saja. El más espléndido de lo que ... se lleva de temporada. Las diferentes cuadrillas se bajaron de los montes el pasado fin de semana con 71 jabalíes y con hasta doce de ellas acertando con sus respectivos plenos. Una cantidad que sitúa el global de la temporada -siempre oficioso-, ya por encima de los 600 suidos. En concreto, 607.

