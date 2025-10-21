La Reserva baja el ritmo de capturas

Con lo bien que iba la cosa, bordeando en los últimos tres fines de semana el medio centenar de jabalíes... La Reserva del Saja ... echó el freno de manera brusca en este pasado fin de semana. Tanto como para marcar el peor registro desde que comenzase la temporada, allá a mediados de septiembre. Las diferentes cuadrillas que cazaron este pasado fin de semana se bajaron de sus respectivos montes con apenas 21 gorrinos, para situar la cifra -siempre oficiosa- en 230 animales cazados en lo que va de curso.

Del desastre de estas dos jornadas da buena cuenta de que solo una cuadrilla acertó con el pleno en su monte. Un pleno que además, de largo, fue la mayor cantidad de todo el fin de semana. En el lote lebaniego de Poda Cordancas cazaban los integrantes de la cuadrilla 16 que lidera Emilio Casares. Y atinaron con la media docena de cerdos salvajes permitida.

Otras dos cuadrillas bordearon el pleno, en montes de la comarca con el cupo más bajo de todas, la del Nansa. En Casal Este, los integrantes de la 7 que dirige Víctor Fernández abatieron un suido. Mientras, en El Táladro, Rodrigo Pérez y sus compañeros de la cuadrilla 112 también acertaron con un jabalí.

Ampliar Miembros del coto de Villasevil de Toranzo, con un jabalí abatido en una de las primeras cacerías de la temporada DM

Dos lotes de la comarca de Iguña, Montequemado y La Bacera, otorgaron a sus respectivas cuadrillas la mitad del cupo establecido. En Montequemado cazaba la 163 que lidera Manuel Udías, y de ahí se fueron con un par de gorrinos. La misma cantidad obtuvo en La Bacera la cuadrilla 42 que dirige Ángel Puente.

Y a partir de ahí, el desastre. Hasta un '2' en un lote lebaniego suena bien en una jornada demasiado pobre. Ese par de marranos los abatió en La Hoyona la cuadrilla 103 que manda Jesús Ángel Relea. Varias cuadrillas atinaron en sus respectivos lotes con apenas un cerdo salvaje y hasta once se fueron de vacío. La batida prevista en el monte campurriano de Híjar Tornero tuvo que ser aplazada. Tras un buen arranque y tres jornadas en las que parecía que la Reserva del Saja había cogido velocidad de crucero, el fin de semana se ha frenado y mucho el ritmo de capturas, que los cazadores esperan que sea algo puntual y solo un par de días malos.