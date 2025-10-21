El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Componentes de la cuadrilla número 22, que dirige Joaquín de la Fuente, con un par de jabalíes abatidos el pasado día 11 en el lote de Peña Colsa. DM
Caza

La Reserva baja el ritmo de capturas

Los cazadores abaten tan solo 21 jabalíes en las dos jornadas del fin de semana, con solo una cuadrilla acertando con el pleno en su lote

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Con lo bien que iba la cosa, bordeando en los últimos tres fines de semana el medio centenar de jabalíes... La Reserva del Saja ... echó el freno de manera brusca en este pasado fin de semana. Tanto como para marcar el peor registro desde que comenzase la temporada, allá a mediados de septiembre. Las diferentes cuadrillas que cazaron este pasado fin de semana se bajaron de sus respectivos montes con apenas 21 gorrinos, para situar la cifra -siempre oficiosa- en 230 animales cazados en lo que va de curso.

