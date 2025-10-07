La Reserva confirma el buen inicio de temporada

Como en el fin de semana anterior, las dos últimas jornadas de caza en la Reserva del Saja arrojaron un resultado de medio centenar ... de jabalíes abatidos lo que permite llegar ya a los 163 animales en el total de la temporada, una cifra similar a la sumada el pasado año a estas alturas de la campaña. Y es que pese a que la situación de los montes es aún complicada, sí se están consechando resultados que pueden considerarse positivos.

Por comarcas, Liébana se lleva la palma. No sólo por el volumen total de ejemplares abatidos, sino porque sus montes están cumpliendo con las expectativas. El mejor de ellos durante este fin de semana fue Panda Carrielda, uno de los lotes estrella de la Reserva, que permitió a la cuadrilla de Emilio Casares bajarse para casa con los ocho ejemplares que la Administración permite en este lote (es junto a Arabedes el que tiene el cupo más elevado). Tampoco fueron mal las cosas en Cuesta Bernizo, en donde actuó el grupo que dirige Rufino Alonso, que con los cinco animales cazados se quedó a solo uno del cupo. En Vallejas de San Pablo, la cuadrilla de Luis Alberto Cano acertó a cazar tres ejemplares, los mismos que los de Ismael Blanco sumaron el Milebaños. Santos Gómez y los suyos también abatieron tres cerdos salvajes en Mataseñas y la cuadrilla de Jairo Posada hizo lo propio en Pámanes. Dos en Bicobres Sur (Carlos Navarro), uno en Arretuerto (Domingo Bueno) y otro en Poda Cordancas (Abel Gómez) completaron las capturas en la comarca lebaniega.

Ampliar Componentes de la cuadrilla número 3,que capitanea Marcelo Gutiérrez, con los dos jabalíes que abatieron el pasado sábado el monte de Viaña, en la comarca del Cabuérniga. DM

En Cabuérniga, la mejor cacería fue la celebrada por la cuadrilla de Raúl López en el monte de La Mahílla, al que le quitaron los tres ejemplares permitidos. Dos cazaron Alejandro Abad y los suyos en La Dehesa y otros dos los de Marcelo Gutiérrez en Viaña. En San Cifrián, donde cazó el grupo de José Alberto García, se consiguió 'la muestra'. En el Nansa, el grupo que capitanea Eloy Martínez hizo el cupo de dos en Frente y Navas, lo mismo que los de María Ángeles Molleda en El Táladro. Uno abatió la cuadrilla de Ángel Pablo Alonso en Canaluco. En Campoo, la mejor cacería fue la de la cuadrilla de Carlos Antuñano en La Grajera (dos jabalíes) y en Iguña, las de Segundo Polanco en Cieza Norte y la de Alberto García en Coo (un animal en casa una).