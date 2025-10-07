El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Integrantes de lacuadrilla 119, que dirige Raúl López, con los tres jabalíes que abatieron el domingo en la cacería celebrada en el lote deLa Mahílla. DM

La Reserva confirma el buen inicio de temporada

Durante el último fin de semana se volvieron a abatir 49 jabalíes, lo que eleva el total de capturas en lo que va de campaña a 163 ejemplares

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Como en el fin de semana anterior, las dos últimas jornadas de caza en la Reserva del Saja arrojaron un resultado de medio centenar ... de jabalíes abatidos lo que permite llegar ya a los 163 animales en el total de la temporada, una cifra similar a la sumada el pasado año a estas alturas de la campaña. Y es que pese a que la situación de los montes es aún complicada, sí se están consechando resultados que pueden considerarse positivos.

