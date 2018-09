La Reserva levanta el telón

Ozcaba.es, una web para saber dónde hay una batida

Ir al monte de excursión y encontrarse con una batida hace, como poco, pinar las orejas. No es plato de gusto meterse en una zona con gente armada y animales que pueden salir a la carrera asustados o heridos. Y a los cazadores también les hace estar aún más sobreaviso y extremar más si cabe las precauciones. Alberto Gutiérrez, un profesor de Matemáticas ya jubilado, ha creado una sencilla web, www.ozcaba.es, para consultar en un golpe de vista dónde hay batida en un día determinado. Y así, programarse para no coincidir en el monte con los cazadores.

«Tenía el mapa de la Reserva y siempre miraba si había una cacería cuando quería ir de excursión un fin de semana». Siempre lo ha hecho por pura prudencia y no fruto de una mala experiencia -«siempre que me he encontrado con cazadores el trato ha sido exquisito», recalca-. Así que decidió aprovechar sus conocimientos a la hora de trabajar con programas para realizar esta sencilla web. Basta consultar el día que se desee y pinchar sobre él en el calendario para que se iluminen con un triángulo de peligro las zonas en las que hay cacerías. Incluso se puede abrir un mapa topográfico para ver el lugar con todo detalle.

Gutiérrez se quita mérito. «La verdad es que no me ha costado mucho hacerlo». Sin ninguna intención de ganar dinero con esto, le queda por integrar en su web «los cotos privados, a ver si lo puedo hacer en un futuro». Aunque no es una 'app' para móvil, con el navegador funciona perfectamente en el teléfono. Si sirve para evitarle a alguien un disgusto, ya habrá cumplido su función de sobra. «Porque el sentido común dice no meterse en la zona de una cacería», concluye el creador de ozcaba.es.