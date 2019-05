Ciclismo «Ayudaré al sprinter del equipo, pero tendré libertad» Ventoso correrá su octavo Giro de Italia. / Cor Vos /CCC team Fran Ventoso será el único cántabro hoy en la salida del Giro y con dos victorias de etapa en su palmarés asume ahora otro rol: «Mi cometido ha cambiado con los años» MARCOS MENOCAL Sábado, 11 mayo 2019, 13:03

Fran Ventoso (Reinosa, 1982) será el único cántabro en el Giro de Italia que comienza hoy en Bolonia. El dato es pobre, aunque si se tiene en cuenta que tan solo habrá catorce españoles entre los 178 corredores que tomen la salida la valoración puede ser otra. Únicamente correrá un equipo nacional, el Movistar, que acude sin Alejandro Valverde, pero con Mikel Landa en busca del rosa final. Corren otros tiempos. Para el campurriano, que partió el pasado martes para Bolonia, será su octavo Giro, esta vez en las filas del nuevo CCC Team heredero del BMC, con el que cumple ya su tercera temporada.

A sus 37 años, el cántabro acude a la 'corsa rosa' como 'capitán de ruta', así le llaman los suizos a los veteranos que ayudan a los jóvenes. «Este año no tenemos a nadie para la general, pero tenemos a un chaval que sprinta muy bien, Maresco, y me han pedido que le ayude a pasar la media montaña y que esté con él en los sprints», señala Ventoso. El campurriano conoce perfectamente el nuevo rol que cumple en la escuadra suiza desde que llegó en 2017, procedente del Movistar: «Están contentos conmigo y yo también con ellos. Hay que seguir cumpliendo. Ya digo que aquí se tiene muy claro cuál es el trabajo de cada uno. Si lo haces, luego puedes meterte en la grupeta y guardar fuerzas para el día siguiente».

El cántabro ha pasado por todos los estamentos del ciclismo y en especial en el Giro de Italia, su 'grande' por excelencia -suma también cinco Vueltas a España y tres Tour de Francia-. Tiene en su palmarés dos victorias de etapa (2011 y 2012) y su experiencia en las 'volatas' es la que precisamente desea su equipo que ponga al servicio del joven velocista. «Es un sprinter a la antigua usanza, de lo que le cuesta mucho pasar la montaña, pero con mucha calidad. Habrá que ayudarle en las dos primeras semanas y luego tendremos algo de libertad para entrar en alguna fuga», añade.

«Llego fresco y con muchas ganas después de romperme la mano en la París-Niza»

«El Giro de este año es distinto -explica Ventoso-, se parece un poco al Tour, con ocho días más sencillos pero tensos, ideales para los velocistas, y luego una última semana durísima». El campurriano llega en un estado de forma óptimo y con ganas, pese a que el principio de temporada fue un tanto accidentado. «Me rompí la mano en la París-Niza y me operó Piñal (médico cántabro). A los dos días estaba en la bicicleta. Ha sido un mes sin competición, pero realmente sin parar. Ha ido todo bien y me encuentro fresco». Ventoso resalta esa «frescura» como una de las virtudes fundamentales «cuando se afronta una carrera como esta. Es mucho mejor que llegar muy entrenado porque al final pasa factura».

El tiempo perdido por el accidente lo recuperó «con dos semanas y media en altura, en Sierra Nevada», que le ha permitido llegar a la salida de la carrera rosa una vez más. No pudo correr las clásicas de primavera por la caída y, por tanto, se saltó uno de los primeros bloques de competición. «Con Greg (Van Avermaet) teníamos muchas posibilidades de disputarlas, pero no pude estar a su lado». Pese a todo y a su veteranía -es el tercer corredor de más edad del equipo- sigue siendo un valor en alza en el pelotón internacional.

Su experiencia, visión de carrera y carácter en la competición le otorgan un plus. Ventoso se entristece, pero ve con resignación que sea el único ciclista de la tierruca en la carrera italiana. «El ciclismo se ha globalizado, hay corredores de muchísimos sitios y eso antes no pasaba. No hay equipos, no hay referencias y se pierde la ilusión cuando eres joven. Eso es así».