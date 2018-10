Ciclismo Hallan inconsciente pero con vida a Steven De Jongh, exdirector de Contador Steven De Jongh, juno a Alberto Contador en 2015. / Afp Su esposa Renee Meijer había pedido ayuda en Twitter para localizarle después de que saliera este lunes en bicicleta COLPISA Madrid Lunes, 15 octubre 2018, 18:29

Los bomberos catalanes han hallado esta tarde inconsciente pero con vida a Steven de Jongh, que se encontraba desaparecido. El exciclista y director deportivo del equipo ciclista Trek-Segafredo, en el que militó Alberto Contador, salió este lunes por la mañana y no había regresado a su domicilio, como había denunciado su mujer, Renee Meijer, a través de la red social Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">People of twitter help me please. My husband <a href="https://twitter.com/stevendejongh?ref_src=twsrc%5Etfw">@stevendejongh</a> went on his bike and is missing since 10.30 . Around <a href="https://twitter.com/hashtag/laGanga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#laGanga</a> area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please.</p>— Renee Meijer (@reneemeijer02) <a href="https://twitter.com/reneemeijer02/status/1051837141809057794?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de octubre de 2018</a></blockquote>

De Jongh fue finalmente hallado inconsciente en la carretera GI-660, que transcurre entre las localidades gerundenses de Calonge y La Bisbal del Ampurdán, donde montaba en bicicleta, según informaron los Mossos.

A las 15:00 horas, amigos y familiares de De Jongh comunicaron a la Policía de Cataluña su desaparición y, desde entonces, se desplegó un dispositivo de búsqueda.

El exciclista profesional, de 44 años, nacionalidad holandesa y residente en Calonge, salió de ruta por este área de Gerona presidida por el macizo de Les Gavarres, escenario habitual de entrenamientos en bicicleta.

Steven de Jongh apareció vivo, aunque inconsciente, y fue trasladado a un centro hospitalario mientras se investigan las causas de su desaparición y, sobre todo, si ha tenido que ver con un atropello o si ha sufrido una caída a causa de la lluvia que azotó la zona durante todo el día y provocó incidencias en la provincia.