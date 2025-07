Volver al inicio Km 14 La última carrera que inició en Lille en el Tour de Francia fue en 2022. En concreto, se trató de la etapa número cinco de aquella edición en la que Simon Clarke le dió la victoria a Israel - Premier Tech. En ese entonces, Wout Van Aert era el líder de la general de un año en el que ganó Jonas Vingegaard. Km 11 Está buscando retornar al pelotón Bryan Coquard tras un problema mecánico en su bicicleta quel le ha retrasado, al menos momentáneamente, del grueso de corredores. No se le veía muy contento al respecto al francés. Km 5 El tiempo puede ser uno de los hándicaps de la presente etapa. Cielo nublado que deja ver una probabilidad de lluvia durante el transcurso del recorrido, pero sobre todo un viento promedio de 7,3km/h que promete tener picos de mayor intensidad que afecten a los corredores. Km 2 Cinco corredores conforman la primera estirada de esta jornada inicial, con Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), Mathis Le Berre (Arkea-B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Benjamin Thomas (Cofidis) y Matteo Vercher (TotalEnergies). Representación francesa al frente. Km 1 ¡¡Comienza el Tour de Francia 2025!! Salida oficial realizada por parte de los jueves y ya se producen los primeros ataques desde el pelotón. ¡Estamos de vuelta! Km 0 Restan aún 3 kilómetros de recorrido neutralizado hasta que tenga lugar la salida oficial. Estamos en el tiempo previsto por la organización del Tour antes del pistoletazo inicial. Nervios y expectativas de cara a esta primera jornada. Km 0 Ya están los ciclistas con las primeras pedaleadas sobre Lille, con 10'6 kilómetros que se presentan en esta salida neutralizada como paseo previo a la apertura de este Tour de Francia 2025. A pocos minutos de que la emoción sobre las dos ruedas vuelva a correr por el suelo francés. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar minutos antes de las 13:40h, hora en la que se fija el arranque oficial de la primera etapa de este Tour de Franca 2025 que comienza y acaba en la ciudad de Lille. Km 0 En concreto, esta es una etapa llana comprendida por 184,9 kilómetros y tres puertos de categoría 4 de escasa dificultad que colocarán un líder de montaña, a priori, provisional de cara a las etapas futuras. Tan solo 1150 metros de desnivel comprenden esta batalla inicial cuya lucha estará en el llano, donde veremos quienes son los primeros atrevidos en buscar el protagonismo en este Tour 2025. Km 0 Volviendo ya con la carrera de hoy, para el primer día se nos presenta un entrante sin mucha complejidad en el terreno, arrancando desde la ciudad del Lille para acabar, tras un recorrido por varios de los sitios emblemáticos más próximos como Lens, la Cote de Notre-Dame de Lorette, Béthune, Mont Cassel o Arméntieres, en la propia Lille, a escasos metros de la zona de inicio de la carrera. Km 0 Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (XDS Astana Team) prometen copar el protagonismo para Latinoamérica ante las ausencias de nombres como Richard Carapaz, Egan Bernal o Nairo Quintana, e incluso de la emergente estrella del Giro de Italia, Isaac del Toro. Jhonatan Narváez (Team Visma | Lease a Bike), Einer Rubio (Movistar Team), Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Eduardo Sepulveda (Lotto) completan la participación. Km 0 Mientras para en el caso del corredor de Movistar, esta podría ser una de sus últimas balas para conseguirlo, Carlos Rodríguez copará el protagonismo en un INEOS donde la ausencia de Egan Bernal le coloca como el líder de su equipo junto al británico Geraint Thomas, quien intentará despedirse por todo lo alto de su último Tour. Km 0 En clave España, diez ciclistas partirán desde el arranque, con Iván Romeo (Movistar) y Pablo Castrillo (Movistar) haciendo su debut en el Tour. El principal baluarte, como ocurrió en la edición pasada, está representado por Enric Mas (Movistar) y Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), cuyas aspiraciones iniciales pasan por colocarse entre las primeras posiciones e intentar pelear por un lugar en el podio. Km 0 El veterano Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) también aspira a intentar, al menos, el podio, mientras que João Almeida (UAE Team Emirates XRG) está en su mejor año y promete ser un gregario con aspiraciones altas. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) o Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) también podrían colarse en esa terna de aspirantes a algo más. Km 0 Pero más allá de los focos de los dos principales aspirantes al maillot amarillo, varios ciclistas se preparan para tener su propia cota de protagonismo, tal y como es el caso de un Remco Evenpoel que, aunque en el tercer escaño de la pasada 'Grand Boucle', se hizo presente para dar pelea, algo que intentará repetir este año. Km 0 Además, Pogacar no solo estará corriendo contra el presente, sino también contra el pasado y un registro, el de Eddy Merckx, del que quiere estar cada vez más cerca. El esloveno aspira este año a la conquista de su cuarto Tour, a tan solo una de las cinco que ganó el belga, aunque aún le quedará camino para igualar las 11 victorias en Grandes Vueltas que tiene el 'Caníbal'. Km 0 El corredor esloveno ya ha dejado caer que espera la mejor versión del miembro de Visma Lease a Bike, por lo que intuye una batalla muy pareja por el triunfo de la 'Grande Bucle' desde el inicio hasta el final. Su rivalidad, ya por muchos catalogada de histórica, quiere escribir un nuevo capítulo de emoción sobre el suelo galo. Km 0 Este Tour de Francia llega con la gran pregunta de si Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) volverá a reinar de manera contundente en su primera gran vuelta de esta temporada, repitiendo el éxito del año pasado donde ni Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ni Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pudieron con los vatios de un ciclista que parece estar a una escala superior de cualquier otro. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Tour de Francia! Arranca en el día de hoy la 112ª edición de esta gran vuelta sobre el asfalto francés. Una 'Grand Bucle' que, como principal novedad, presenta un recorrido íntegro en territorio galo desde su salida, algo que no ocurría desde 2020.