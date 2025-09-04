Volver al inicio

Km 0 Tres ciclistas más a la lista de bajas de LaVuelta. En concreto, ni Ramses Debruyne (Alpecin-Deceuninck) ni Paul Ourselin (Cofidis) tomaron la salida, mientras que Christopher Harper (Team Jayco AlUla) tuvo que abandonar en el transcurso de la carrera.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada por Laredo, bajo la atenta mirada del mar Cantábrico. Primeros 6'3 kilómetros que transcurrirán de rodaje antes de los jueces de carrera señalen el arranque de la etapa.

Km 0 En el repaso a los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) es líder de la general por segunda etapa consecutiva, con 50" de ventaja sobre Joao Almeida (UAD). El verde es para Mads Pedersen (LTK), mientras que Jay Vine (UAD) es líder desmarcado de la clasificación de montaña. El blanco, como sus dos maillots predecesores, se mantiene en las mismas manos, las de Giulio Pellizzari (RBH).

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 14:00h en la localidad de Laredo, la capital de la comarca de la Costa Oriental. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 14:13h.

Km 0 Hoy, los ciclistas tendrán dos puntos clave durante la etapa, con los ascensos al Puerto de Alisas, de segunda categoría, y a la Collada de Brenes, de primera categoría, antes de terminar con un final llano en su llegada a los Corrales de Buelna.

Km 0 De esta forma, la etapa concluía sin un ganador de etapa en la capital de Vizcaya. Un desenlace agridulce para un final que prometía darnos un soplo de las condiciones del líder de la general, dispuesto a reforzar su posición.

Km 0 Con el grupo de los favoritos neutralizando al corredor de Bahrain Victorious, Jonas Vingegaard (TVL) se abrochó el maillot rojo para imponer su condición, lanzando un guante que solo agarró Thomas Pidcock (Q36), pero cuando ambos se encontraban aumentando la distancia con sus perseguidores, llegaba la noticia de la cancelación de la meta en Bilbao debido a la manifestación que tenía lugar en meta, poniendo fin a la cuenta del crono 3 kilómetros antes de lo previsto.

Km 0 Sin embargo, los vatios del corredor de UAE Team Emirates - XRG tampoco eran suficientes para aguantar el ritmo de los perseguidores, concluyendo su marcha 59 kilómetros para meta. A partir de este punto, se sucedieron los ataques en la cabeza, con Mikel Landa y Santiago Buitrago protagonizando uno de los más agresivos, pero ni las piernas del vasco estaban lo suficentemente listas, ni el ciclista colombiano era capaz de tal machada en solitario.

Km 0 La jornada de ayer, con un final agrio para el aficionado al ciclismo, transcurrió bajo el dominio inaugural de una fuga de grandes nombres. En ella, partieron Mads Pedersen (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Orluis Aular (Movistar Team), formando un tridente que dejó de funcionar en el Alto de Morga, donde el español se quedó solo en la marcha.