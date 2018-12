Ciclocross Kevin Suárez gana con autoridad en Oviedo Kevin Suárez celebra su victoria. / DM Se impuso a su compañero de equipo Dani Ania en la que es su tercera victoria en el mes de diciembre, tras las de Lugones y Puente Viesgo DM Oviedo Lunes, 17 diciembre 2018, 08:23

Kevin Suárez ha comenzado bien la temporada. El cántabro sumaba ya dos victorias y ayer se anotó la tercera. Con una sensación, además, de gran superioridad. La que dejaba su entrada en solitario en la línea de meta para completar un Ciclocross Ciudad de Oviedo para el que ya era uno de los grandes favoritos. Y el corraliego no decepcionó. Se vino arriba para conseguir su tercer entorchado en muy pocas semanas y confirmar que este puede ser su gran año.

De paso le dio una nueva alegría a su equipo, el Nesta CX Team, formación de referencia en el ciclocross español que hizo así doblete en la capital asturiana. Porque si Suárez subía a los más alto del podio, Dani Ania entraba en el segundo puesto, secundando así en el podio a su compañero y jefe de filas. De paso, Lucía Fernández terminaba segunda en categoría femenina, redondeando una excelente jornada para los intereses del Nesta.

Pero el gran protagonista era el cántabro. Suárez se anotó con gran autoridad una prueba en la que demostró su excelente momento de forma y en la que no dio apenas tregua a sus adversarios. «Parece que se nos da bien Asturias, y de nuevo con Dani -Ania- en el podio. Es una victoria bonita para mí y para el equipo, y más tras el desplazamiento que tuvimos que hacer ayer -por el sábado-, que me generaba un poco de dudas respecto al rendimiento que podría tener hoy. Al final he cuajado un buen fin de semana, y me da confianza para lo que nos espera a partir de ahora», explicaba el corraliego poco después de atravesar victorioso la línea de meta ovetense. Y es que Asturias comienza a ser talismán para él.

Corte

Por detrás de él entraba su compañero, que apenas tuvo opciones reales de disputarle la victoria. Dani Ania suma, eso sí, un nuevo podio, redondeando un buen fin de semana donde ha cumplido los objetivos marcados. Al fin y al cabo, el líder del equipo es el cántabro y no él. «Desde el principio de carrera me encontré muy bien y cuando vi que Kevin apretaba, pude irme con él. Después llegó por detrás Mario Junquera, y Kevin se fue de forma definitivo. Más tarde yo pude asegurar el segundo puesto, soltando a Mario. Estoy contento porque las sensaciones mejoran carrera a carrera». Con esas palabras resumía una carrera en la que el corraliego comenzó a fraguar muy pronto su victoria.

Hace solo una semana Suárez ganó el Trofeo Ayuntamiento de Siero, disputado en Lugones solo tres días después de imponerse en el Ciclocross de Puente Viesgo nada menos que ante su paisano Ismael Esteban. En aquella ocasión tuvo que reponerse de una caída que le dejó cortado inicialmente, aunque no le dejó secuelas, como ha demostrado con sus dos triunfos asturianos consecutivos.