Ciclismo Madrazo confía en aguantar el maillot de líder de los sprints en la Boucles de la Mayenne Ángel Madrazo. El ciclista cántabro se puso este viernes al frente de la general de los sprints especiales, tras la segunda jornada de la prueba francesa DM . Santander Sábado, 8 junio 2019, 10:51

El corredor santanderino Ángel Madrazo lidera la general de los sprints especiales de la Boucles de la Mayenne, prueba que se inició este jueves en Laval (Francia). Este sábado se disputa ya la tercera jornada de las cuatro que integran la ronda y el ciclista cántabro espera conservar el jersey, que se puso tras la etapa del viernes entre Berthevin y Changé. «La etapa del viernes salió muy nerviosa debido a la lluvia y el viento. Hubo muchos ataques hasta que cuajo mi fuga, en la que se colaron tres ciclistas más. Conseguimos ir haciendo camino. Por el recorrido, sabíamos que teníamos que pelear por un maillot tanto el de la montaña como de los sprints especiales. Al final, a falta de 50 kilómetros nos atrapó un grupo por detrás, donde el único de la escapada inicial que aguantó fui yo. Sabia que había gastado todo y me limité a ir a rueda, pero en la última vuelta hubo ataques y yo ya no pude mantener el ritmo de ellos que venían más frescos. Luego me cogió el pelotón y tuve un pinchazo a 6 kilómetros de meta. Con tiempo perdido, fui tranquilo hasta meta con el objetivo de guardar fuerzas para luchar en las dos etapas restantes ese maillot de los sprints especiales».

Este sábado los ciclistas afrontarán la tercera jornada y segunda etapa en línea de Boucles de la Mayenne. Con salida en La Croixille, cinco subidas puntuables jalonan el recorrido de 179 kilómetros que incluye dos vueltas a un circuito final de 11 kilómetros. A este punto llegará ya la carrera seleccionada, por lo que es probable ver un sprint reducido en Lassay-Les-Chateaux.