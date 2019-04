Ciclismo María Martins conquista Noja Las carreteras estrechas propiciaron que se estirase el pelotón formado por las élite y sub 23. / Luis Palomeque Sandra Trevilla, en élite, y Alba Fernández, en sub 23, se proclaman campeonas de Cantabria ADELA SANZ Noja Lunes, 8 abril 2019, 08:26

Pasillos estrechos, carrera de un solo día y durante la primavera. Los aficionados al ciclismo podrían pensar que es una definición genérica de una clásica belga, pero en una descripción de lo sucedido ayer en el IV Trofeo Villa de Noja que coronó a María Martins, la portuguesa del Sopela, como ganadora de la tercera prueba de la Copa de España de ciclismo femenino. La cita costera vistió también con los colores autonómicos a Sandra Trevilla -élite- y Alba Fernández -sub 23-, las nuevas campeonas de Cantabria.

La carrera, un circuito de poco mas de 22 kilómetros al que tuvieron que dar cuatro vueltas -igual que las sub 23-, con casi 91 kilómetros, no tuvo grandes dificultades montañosas, pero sí que fue todo un festival de constantes cambios de ritmo que puso a prueba la técnica de las ciclistas llegadas desde todos los puntos de la península. El espectáculo no tardó en comenzar y once corredoras protagonizaron la primera fuga. Lorena Llamas -líder de la Copa de España- no tardó en tomar ventaja junto a sus dos compañeras del Movistar: Lourdes Oyarbide y Paula Patiño. No partieron solas, el Bizkaia Durango siguió la estela de las telefónicas con Lucía González, Natalia Grinczer e Isabel Martín, muy atentas a los ataques. No faltó la representación del único equipo cántabro, el Río Miera Cantabria Deporte, que coló a Aida Nuño e Irene Méndez entre el grupo de corredoras. Ziortza Isasi (Eneicat), Martins (Sopela) y Eukene Larrarte (Gipuzkoa) se apuntaron sin dudarlo a esta aventura grupal que tuvo a los aficionados pegados a la carrera. El poco entendimiento entre el grupo de cabeza llevó a que fuesen neutralizadas en la tercera vuelta.

VILLA DE NOJA 1 María Martins (Sopela) 2.40.47 2 Sandra Alonso (Durango) m. t. 3 Paula Patiño (Movistar)m. t. 4 Eukene Larrarte (Gipuzkoa)a 3 5 Lorena Llamas (Movistar)a 6 6 Ziortza Isasi (Eneicune)a 11 7 Cristina Martínez (Durango)a 20 8 Isabel Martín (Durango)a 21 9 Nerea Nuño (Río Miera) a 1.06 10 Natalie Grinczer (Durango)a 1.06 56 Sandra Trevilla (Río Miera) a 5.22 62 Alba Fernández (Río Miera) a 8.32

Las angostas carreteras que formaban parte del trazado estiraban un pelotón que en la cuarta y última vuelta vio cómo se alejaban seis corredoras. María Martins -que acabó en lo más alto del podio en la Plaza de la Villa- tiró acompañada de Cristina Martínez y Sandra Alonso, ambas del Bizkaia Durango, con dos corredoras del Movistar -Lorena Llamas y Lourdes Oyarbide- y Eukene Larrarte (Gipuzkoa).

Al final, la portuguesa llegó a meta con el tiempo suficiente para celebrar la victoria con un saludo militar, aunque Alonso -muy atenta en los últimos metros- estuvo muy cerca de arrebatarle el trofeo. Tan ajustada fue la entrada que hubo que esperar unos instantes para que la foto finish confirmase el triunfo de la lusa. Lorena Llamas, la corredora del Movistar que lidera la general de la Copa de España, concluyó quinta, mientras que la asturiana Nerea Nuño fue la mejor clasificada del Río Miera Cantabria Deporte, con un noveno puesto.

Martins celebra la victoria junto a Alonso y Patiño. / Luis Palomeque

Campeonato de Cantabria

El trofeo de la villa costera también sirvió para dilucidar a las campeonas de Cantabria de la categoría élite y sub 23. Seis corredoras aspiraban a vestir el maillot rojo y blanco pero en esto el doble triunfo fue para el Río Miera Cantabria Deporte. Sandra Trevilla y Alba Fernández, que concluyeron la prueba de la Copa de España en los puestos 56 y 62, respectivamente, lucirán los colores rojo y blanco en el maillot hasta la próxima edición.

En la Villa de Noja se cerró una de las páginas más brillantes de la actual Copa de España. Bien organizada, la carrera contó con la implicación de los equipos y ciclistas participantes. Todos ellos ofrecieron un espectáculo del más puro y auténtico ciclismo sin tener que pisar tierras belgas.