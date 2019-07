El Río Miera afronta la última cita de la Copa de España Imagen de la competición. / DM El conjunto cadete podría llevarse la victoria por equipos ADELA SANZ Torrelavega Viernes, 19 julio 2019, 19:03

La Copa de España llega a su fin, y el Club Ciclista Meruelo tiene todavía muchas cosas en juego en la última cita del torneo puntuable, que se disputará este sábado en horario de tarde, a partir de las 15:00 horas, en el Valle de Mena (Burgos). El VI GP Muniadona definirá del todo la clasificación general de la Copa.

En primer lugar, las cadetes saldrán a las 15:00 horas y tendrán casi 50 kilómetros de recorrido por cubrir. La prueba elite será de 100,5 kms y saldrá a las 17:00 horas de forma conjunta con las junior, que terminarán en el tercer paso por meta -las elite y sub23 darán cuatro- en estas últimas pedaladas de Copa.

La clasificación general cadete se ha esfumado de forma prácticamente definitiva para Ainara Albert en cadetes, ya que la valenciana no podrá estar en el Valle de Mena al encontrarse compitiendo en Bakú en los Juegos de la Juventud. A día de hoy saca cuatro puntos a la cántabra Sandra Gutiérrez (Bioracer) y siete a Lucía García (Costa Brava). Salvo sorpresa, ambas sumarán más de esa cantidad. Sí que está más cerca la victoria por equipos, pues el Río Miera-Meruelo sólo necesita cuatro puntos. Estarán nueve componentes: Raquel Quintana, Carolina Arregui, Laura Ruiz, Lucía Ruiz, Marta Pérez, Carolina Leonardo, Estela Domínguez, María Mediavilla y Julia Redondo.

Por su parte, Carla Fernández tiene a tiro la segunda plaza de la Copa, pues tanto Julia Sánchez (CAF Turnkey) como Inés Cantera (Moreaga) están sólo seis puntos por delante de ella. Más lejos se encuentra Idoia Eraso, con una ventaja de 30 puntos que será complicado remontar ya en una sóla prueba. La gallega estará acompañada por Alba Leonardo, Lindes González, Ana Ortega, Ainhara Salas y Elena Barcenilla, el equipo al completo.

Menos integrantes tendrá, esta vez, el Río Miera-Cantabria Deporte elite y sub23. Estará Nerea Nuño, que también opta a terminar entre las tres mejores elite. Apenas 10 puntos la separan de Lorena Llamas, segunda, y seis de Lija Laizane, tercera. 'Neri' tendrá a su lado a Aida Nuño, que viene de ser segunda en Larrabasterra el pasado sábado, y también a Paula Díaz.

El equipo de Meruelo llega después de disputar la doble prueba del Trofeo Euskaldún. En Larrabasterra, casi todo salió como debía. El Río Miera-Meruelo cadete materializaba un auténtico carrerón que se saldaba con la victoria de Lucía Ruiz al sprint, después de que su hermana Laura, intentado coger el corte definitivo y sin poder llegar a la cabeza, le hiciese el gesto para que arrancase. Una vez llegó a la cabeza, Lucía fue capaz de imponer su mayor punta de velocidad. Y gracias al trabajo colectivo de Ainara Albert, Marta Pérez, Raquel Quintana, Estela Domínguez, Carolina Leonardo y Julia Redondo, la escuadra consiguió la victoria por equipos.

DM

«Era una carrera que me gustaba, y tenía muchas ganas de ganar porque este año he tenido buenos resultados pero me faltaba una victoria para rematarlo. Iba con algunas dudas porque el Campeonato de España me había dejado 'tocada' durante la semana, pero en carrera me vi muy bien. Cuando Laura nos indicó que iba justa, decidí saltar del grupo. Sabía que en un sprint plano era más rápida que Sandra, pero al picar hacia arriba no lo tenía tan claro. Al final salió todo genial. Estoy contentísima por mí y por el equipo», comentaba Lucía.

Y mientras tanto, el Río Miera-Cantabria Deporte sumaba un podio con Aida Nuño, que entraba segunda por detrás de Sara Martín (Sopela) en su primera carrera después de casi dos meses. La asturiana estuvo prácticamente en todos los cortes y al final formó parte del grupo de ocho que se acabaría jugando la victoria: «La verdad es que he ido mejor de lo esperado. Al principio noté mucho la falta de ritmo, pero a medida que pasaron los kilómetros me fui sintiendo cada vez mejor. A medida que se seleccionaba el grupo me iba viendo delante y, al final, nos quedamos juntas las tres que ocupamos el podio. Ante todo, ha sido una carrera muy divertida», recordaba Nuño.