El 'minipelotón' cántabro, en el aire

Cinco ciclistas cántabros concluyen la temporada en las filas de un equipo profesional: Iván Cobo, Marcos Freire, Sergio Trueba, Antonio Angulo y Miguel Ángel Fernández. ... De ellos, tan solo tres tienen asegurada su continuidad; Iván Cobo, a quien le queda aún un año más de contrato con Kern Pharma, y los dos más jóvenes que debutaron en la élite este año, Marcos Freire (UAE Emirates Team) y Sergio Trueba (Illes Balears). Por contra, uno más debutará, Ibai Villate, un joven valor castreño que vestirá los colores del Movistar de categoría continental. Los dos hombres rápidos, el 'Chava' Angulo y Miguel Ángel Fernández no seguirán en el Burgos BH y Kern Pharma, respectivamente.

Salvo sorpresa, no parece que haya ningún otro cántabro en la recámara esperando la llamada desde el campo amateur, por lo que podría repetirse o, lo que es peor, disminuir el registro más pobre en décadas.

Cobo es el que lidera la escueta compañía de paisanos en la élite. El de El Astillero ha logrado esta temporada la regularidad –más o menos– que pretendía desde que dio el salto. Sumó varias actuaciones de calidad, como el segundo puesto cosechado en el Giro della Romagna (21 de septiembre de 2025) o el tercer puesto en la Tour du Doubs (20 de abril de 2025), además de su brillante actuación en la Vuelta al País Vasco. La ausencia de su escuadra en la Vuelta a España mermó sus posibilidades de dejarse ver más.

Freire y Trueba

Por su parte, Freire y Trueba continúan su formación; en el caso del hijo del tricampeón del mundo, que debutó al principio de la campaña en la Challenge de Mallorca y que ha participado en varias pruebas durante el calendario, afrontará en 2026 una temporada más exigente, pero aún sin exigencias por parte de su equipo. Trueba, por su parte, con contrato en vigor con la modesta escuadra balear, repetirá un curso en la élite con posibilidad de competir en el calendario español y con alguna incursión en el calendario internacional por invitación.

Finalmente, Angulo y Fernández son una incógnita. Han pasado diez años desde que el primero debutase con Cycling Academy Team y desde entonces su trayectoria ha alternado el profesionalismo con el campo amateur. Actualmente, ambos se encuentran a la espera de una llamada.

En cuanto a Villate, con un paso destacado por el campo júnior, 2026 será un año de formación en una escuadra que gracias a su finalidad con el equipo de World Tour le permitirá crecer con una estructura de aprendizaje inmejorable. Cicli