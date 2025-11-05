El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iván Cobo seguirá en el Kerm Pharma en 2026. Aritz Arrambarri
Ciclismo

El 'minipelotón' cántabro, en el aire

Iván Cobo, Marcos Freire y Sergio Trueba siguen, Ibai Villate da el salto, mientras que Antonio Angulo y Miguel Ángel Fernández, sin contrato, son una incógnita

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

Cinco ciclistas cántabros concluyen la temporada en las filas de un equipo profesional: Iván Cobo, Marcos Freire, Sergio Trueba, Antonio Angulo y Miguel Ángel Fernández. ... De ellos, tan solo tres tienen asegurada su continuidad; Iván Cobo, a quien le queda aún un año más de contrato con Kern Pharma, y los dos más jóvenes que debutaron en la élite este año, Marcos Freire (UAE Emirates Team) y Sergio Trueba (Illes Balears). Por contra, uno más debutará, Ibai Villate, un joven valor castreño que vestirá los colores del Movistar de categoría continental. Los dos hombres rápidos, el 'Chava' Angulo y Miguel Ángel Fernández no seguirán en el Burgos BH y Kern Pharma, respectivamente.

