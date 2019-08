Sandra Gutiérrez, una campeona criada en el corazón de Reocín Sandra Gutiérrez posa en el Velódromo Óscar Freire con las medallas de los Campeonatos de España. / L. Palomeque La corredora se consolida como promesa del pedal tras ganar el Torneo Euskaldun, la Copa de España, la Vuelta a Álava y dos metales en el Nacional ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 31 agosto 2019, 08:17

Puede que alguien piense que el binomio mujer y bicicleta sea una relación reciente teniendo en cuenta la explosión que ha sufrido el ciclismo femenino en los últimos años. Nada más lejos de la realidad. La editorial madrileña Impedimenta reeditaba en 2014 una de las primeras guías para mujeres ciclistas de la época victoriana publicada en 1897, 'Damas en bicicleta: Cómo vestir y normas de comportamiento', escrita por Erskine, un libro de una mujer ciclista para mujeres ciclistas, según recoge el prólogo.

Hoy en día son muchas las herederas de aquellas pioneras que empiezan a reclamar su espacio a base las victorias y que reflejan el trabajo y esfuerzo que un deporte como el ciclismo conlleva. España ya cuenta con equipos profesionales y con una cantera femenina llena de promesas que piden paso para labrarse un nombre en el futuro de este deporte. No hay que irse muy lejos del Besaya para descubrir a una de las más laureadas de esta temporada que está dando ya sus últimos compases. Sandra Gutiérrez (Helguera, 2003) es la corredora del Bioracer Metallo que en su categoría -cadete de segundo año- se ha dedicado a coleccionar maillot de campeona por todo el territorio nacional.

Para los amantes de las estadísticas, los números de Gutiérrez abruman. De treinta carreras, la corredora acabó 29 de ellas entre las diez primeras y subió al podio en 21. Si hay que ceñirse sólo a las victorias generales, la de Helguera se proclamó campeona del Ganadora Torneo Euskaldun -a falta de tres pruebas para la conclusión de la cita ya consiguió el título matemáticamente-, se vistió de rojo en la Copa de España, subió al cajón más alto en la Vuelta Álava y se proclamó campeona de Cantabria de contrarreloj individual y de España por equipos en ruta. A todos esos primeros puestos se unen los bronces en la Vuelta a Burgos y en el Campeonato de España de contrarreloj, además de la medalla de plata en el Regional de ruta.

«Hay mucho entrenamiento y muchas horas detrás de estos resultados»

El premio al trabajo

No es cuestión de suerte. «Hay mucho entrenamiento detrás y muchas horas para obtener estos resultados, además hay que compaginarlo con los estudios», dice Sandra Gutiérrez sobre sus éxitos. Su centro de operaciones está en la zona de Reocín, «entreno siempre por aquí y algunos fines de semana que hay entreno de equipo, pues voy allí, pero no es lo habitual».

El racimo de éxitos que atesora la de Helguera ha resultado una sorpresa. «Sí es cierto que creía que podría hacerlo bien. Me he preparado mucho, pero también es verdad que he conseguido algunos resultados que me han sorprendido». Un ejemplo es «el tercer puesto en el Nacional de crono, ya que era una de las primeras que hacía porque prácticamente no había corrido ninguna».

Tras sus comienzos en bicicleta de montaña se pasó a carretera en categoría infantil

La pasión de Sandra por el pedal le llega de familia. «Mi padre fue ciclista» y ella no tardó en compaginar la hípica y el surf con la bicicleta. Sus inicios fueron «en montaña, hasta que en infantiles de segundo año fui a una prueba de carretera en Sarón y gané. Al principio pensé que iba a ser más aburrido, pero luego me di cuenta que había muchas más chicas y ni lo pensé». Ahora los senderos han quedado «para el invierno, porque me ayudan a mantener la forma», confiesa.

La temporada que viene dará el salto a júnior y lo está deseando. «En esa categoría hay más puertos duros y yo como soy escaladora creo que me va a venir bien y, además, en las pruebas salimos con las élites -categoría absoluta-».