Sergio Vega, campeón de España élite

Sergio Vega alza los brazos al entrar en la meta en el grupo cabecero.Por detrás Antonio Soto, su rival en la categoría élite.. / Javier Linares Se mostró combativo y se la jugó al sprint con Antonio Soto (Lizarte), al que batió. Entre los Élite UCI, Gorka Izaguirre se hizo con la victoria por delante del 'bala'

«Era un sprint de fuerza y creo que llegué con algo más que Soto y gané», aseguraba Sergio Vega (Supermercados Froiz) al poco de proclamarse ayer en Castellón campeón de España Élite. El ciclista cántabro y el corredor del Lizarte, José Antonio Soto, fueron de los pocos de la categoría que aguantaron en el grupo cabecero de los Élite UCI donde el Movistar de Alejandro Valverde vio como se le escapaba el maillot rojigualda camino de Bahrain, con un Gorka Izagirre que jugó sus cartas y evitó entrar con el murciano en un mano a mano final.

«Era uno de los objetivos del año y lo hemos conseguido. Sabía que estaba para hacer medalla, pero había que intentar ganar y lo hicimos», añadió Vega. El ciclista del Froiz, que recientemente se impuso en la Vuelta a La Coruña, demostró ambición desde el primer momento; en la segunda vuelta decidió atacar y empezar a edificar su título: «Me vi bien y arranqué. Se fue conmigo Valverde a rueda. Para Valverde era un arreón, porque el ataque iba destinado a soltar a Soto. Nos hemos quedado pocos y veía que nos la íbamos a jugar al sprint». No fue sencillo, ni mucho menos. El cántabro camino de meta empezó a sufrir calambres y se temió lo peor: «Tuve que soltar el pie del pedal varias veces. Me estaban viendo. Era una carrera larga y noté el esfuerzo». aún así finalmente fue más rápido que su rival en la categoría Élite y se llevó el campeonato. Con el título en la mano, Vega disfrutó del momento: «Soy un corredor que aunque estoy andando bien me cuesta ganar. Ojalá se fijen en mí y pueda demostrar que puedo estar ahí con los profesionales». El cántabro ya sabe lo que es correr con los mejores, pero este año bajó un peldaño para volver a hacer méritos y hasta la fecha está cumpliendo de sobra.

Además de Vega, en la prueba de ayer también estuvieron presentes varios cántabros más. En primer lugar Álvaro Trueba y Mario González (Sporting Tavira). Los dos ciclistas del equipo portugués además se mostraron muy combativos y se dejaron ver. Acabaron en la posición 40 y 32, respectivamente. Entre ellos se clasificó Antonio Angulo (Rísa Baixas), el 42, y finalmente, Jesús Ezquerra (Burgos BH), que acabó el 60. También tomaron la salida José Manuel Gutiérrez (Kuwait) y Óscar Linares (Gomur), que no terminaron la prueba. El tremendo calor, cerca de 37 grados, aumentó aún más la dureza de la carrera y provocó que tan solo 77 corredores finalizasen la jornada.

Izagirre sorprende

En cuanto a los Élite UCI, la mala fortuna se volvió a ensañar con Ángel Madrazo (Delko) que la víspera sufrió un accidente y no pudo tomar la salida. El cántabro estaba en las quinielas y su estado de fomra y el recorrido le colocaban como un aspirante a las medallas. La victoria fue para el guipuzcoano Gorka Izagirre, del Bahrain Mérida, escoltado por Alejandro Valverde y Omar Fraile.

Gorka Izagirre lanzó varios ataques que le llevaron a quedarse como único hombre en la cabeza de carrera cuando finalizaba el último descenso al Desierto de las Palmas. El vasco consiguió dar al traste con la escapada del día que se formó a los 35 kilómetros de los 215 de los que estaba compuesta la etapa con salida en Castellón de la Plana y final en el municipio costero de Benicàssim. Debían superar hasta en tres ocasiones el alto del Desierto de las Palmas, puerto de 2ª categoría.

La fuga del día que se consolidó con trece corredores -Barbero, Erviti, Torres, Amezqueta, Mas, Rodríguez, Samitier, David López, Cantón, Mancebo, Trueba, Cobos y Amillas- llegó a contar con una ventaja de hasta quince minutos sobre un pelotón conducido por el Movistar de Alejandro Valverde, que trabajó intensamente para tirar abajo el grupo de los escapados.

En medio se formó una segunda escapada con Fraile, Castroviejo, Ion Izagirre y Rubén Fernández, aunque fue cazada por el pelotón. De ellos, volvió a salir en la última ascensión de las tres de la etapa al Desierto de las Palmas Ion Izagirre y Rubén Fernández, que saltaron para conectar con la escapada, aunque por delante viajaba en solitario Pablo Torres que lograba coronar en solitario la subida con veinte segundos de ventaja.

Por detrás, a escasos metros, Alejandro Valverde y Gorka Izagirre saltaban del pelotón para conectar con los fugados y en el descenso, Torres recomponía esfuerzos, lo que aprovechó Gorka Izagirre para darle caza y dejarle al final de la bajada.

Sergio Vega luce el maillot rojigualda, tras ganar en Castellón. A su derecha,Antonio Soto, y a su izquierda, Carlos Cobos. / Javier Linares

A tan solo 11 kilómetros de la meta y con un final completamente llano por delante, Gorka Izagirre se marchó en solitario mientras el pelotón alcanzaba a los fugados, lo que permitía recomponer al equipo de Movistar, aunque Valverde y el Astaná de Luis León Sánchez, por sus papeles de favoritos en un hipotético sprint, hacía que el pelotón no acabara de organizarse.

Con esta situación Gorka Izagirre pudo ganar tiempo hasta lograr una diferencia de 33 segundos cuando circulaba ya junto a las playas de Benicàssim. Cofidis y Euskadi pasaban a encabezar el pelotón de cara a reducir la distancia ante la falta de compañeros de Valverde en el grupo principal, aunque Izagirre lograba mantener la distancia pese a los intentos de darle caza por detrás de hombres como Mas, Samitier o Barbero.

Finalmente, en meta, Gorka Izagirre lograba alzar los brazos con nueve segundos respecto al grupo principal que llegaba encabezado por Alejandro Valverde y Omar Fraile, respectivamente.