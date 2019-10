Ciclocross Kevin Suárez y Lucía González Blanco ganan en Los Corrales y hacen doblete Nesta-Skoda Alecar Ismael Esteban entró en segundo lugar y Xabier Murias fue tercero MARCOS MENOCAL Santander Lunes, 7 octubre 2019, 07:21

Kevin Suárez (Nesta) demostró con autoridad su poderío en el barro, y tras ganar el sábado en la primera prueba del año ayer hizo lo propio en la segunda. Justo al igual que Lucía González Blanco. Y es que de nuevo Suárez volvió a ser el más rápido. A Ismael Esteban, su rival, le gustan más los trazados técnicos y embarrados y el fin de semana no tuvo nada de eso. Todo estuvo más igualado que el día anterior y el triunfo en su casa no pudo asegurarlo el corraliego hasta el final. Tan solo diez segundos le separaron de Esteban, que se tuvo que conformar de nuevo con una segunda plaza. Esta vez, el joven sub 23 Xabier Murias (Gela) se coló en tercera posición por delante del veterano Aitor Hernández (Ermuko). En la categoría femenina, de nuevo Lucía González volvió a superar con holgura a Aida Nuño, por un minuto y 29 segundos.