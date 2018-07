Ciclismo El Tour de Francia filtra que vetará a Chris Froome Chris Froome, durante el pasado Giro de Italia. / Afp El proceso de dopaje que tiene abierto por su positivo por salbutamol en la Vuelta a España de 2017, el motivo de la decisión COLPISA Madrid Domingo, 1 julio 2018, 12:26

La participación de Chris Froome en el Tour de Francia 2018 sigue estando en el aire. Según el diario Le Monde, la organización de la ronda gala no permitirá al ciclista británico participar en carrera que arranca el próximo 7 de julio.

El diario francés señala que la organización del Tour ha decidido vetar la participación del cuádruple ganador de la prueba francesa por el proceso de dopaje que tiene abierto por su positivo por salbutamol en la Vuelta a España de 2017 y que aún está pendiente de resolución.

Según la misma información, Amaury Sport Organisation (ASO), propietario del Tour, ha escrito al equipo Sky para que no incluya al ciclista. El Sky, por su parte, ha recurrido la decisión ante la cámara arbitral del Comité Nacional Olímpico francés, donde la audiencia tendrá lugar este martes, un día antes de que se conozca su decisión.

Según el artículo 28 del reglamento de la UCI, una carrera «se reserva expresamente el derecho de rechazar la participación en el evento o excluirlo de un equipo o cualquiera de sus miembros cuya presencia podría dañar la imagen o reputación del mismo».

El propio Froome confesó hace unos días que para él «sería muy difícil no correr, sabiendo que no he hecho nada ilegal y que tengo todo el derecho a estar compitiendo, así que eso es exactamente lo que voy a hacer». «Ciertamente, puedo verlo desde ese punto de vista, que a la gente le preocupa la imagen del deporte. Sé que no he hecho nada malo y desde el principio, ese ha sido siempre mi punto de partida», dijo Froome a Sky Sports.