Gelito: «Volví a trabajar porque estoy enganchado al ciclismo»

Ángel Pérez, 'Gelito', mecánico y auxiliar del equipo femenino Río Miera-Meruelo, se define como «el encargado de que no les falte nada. Ellas solo tienen que cambiarse de ropa en el furgón y salir a correr»

No siempre las personas más visibles son las más importantes. En el caso del Club Ciclista Meruelo tienen claro que son una gran familia, y así lo reconoce Ángel Pérez, 'Gelito', una de las piezas fundamentales de este proyecto. Desde el propio club destacan su buen hacer con las corredoras, además de tener siempre todo a punto para cualquier carrera que vaya a disputarse.

Gelito es el encargado, por un lado, de la puesta a punto de las bicicletas. Él se encarga de limpiarlas y engrasarlas para que estén listas para competición. Otro de sus cometidos es tener el vehículo del club preparado para hacer cualquier desplazamiento, ya que él se encarga de conducirlo, «aunque si son largas distancias nos vamos turnando». Su trabajo no termina ahí, ya que cuando llegan al lugar de la competición su cometido es que las corredoras «lleguen como quien dice a mesa puesta». Para ello monta la carpa con sus respectivas sillas y prepara los botellines de agua, las sales y los geles. Si tuviera que definir su trabajo diría que es «el encargado de que no les falte nada, ellas solo tienen que cambiarse de ropa en el furgón y salir a correr». Una vez finaliza la carrera, recoge todo y las devuelve a su casa.

El trabajo de Gelito no acaba cuando no hay carreras, ya que mínimo dos horas cada día tiene que vaciar los furgones, limpiarlos y poner a punto todo para que esté listo para la siguiente competición. «Dispongo de tiempo por estar jubilado y me puedo permitir volcarme así en el club».

«El punto y final a mi andadura en el ciclismo lo pondrá mi propio cuerpo»

No es la primera vez que desempeña este trabajo. Hace 24 años ya estuvo trabajando para el Club Ciclista de Noja, pero lo dejó y tuvo un parón de diez años. «Tuve que parar porque me casé y no podía ser estar toda la semana trabajando y, al llegar el fin de semana, dejar en un segundo plano a la familia y dedicarme al ciclismo». Fue hace tres años cuando volvió a tener la oportunidad de poder volver a estar vinculado con este deporte, en esta ocasión con el club meruelense.

Tiene clara la razón por la que volvió a este mundo: «Estoy enganchado al ciclismo». No podría ser de otra manera, en su opinión, ya que hace esto únicamente por afición a este deporte. Pero también es consciente de que se queda porque los resultados que el Club Ciclista Meruelo está obteniendo en los últimos años acompañan. «Desde los entrenamientos del invierno vamos viendo los logros que pueden llegar a lo largo de la temporada. Luego ésta empieza y se hacen realidad».

Orgullo y alegría

«Las chicas son muy agradecidas con el trabajo que hago», admite orgulloso de ellas. Tanto se implica en su preparación para las carreras que ya no es que se emocione cuando ganan, sino que contando lo que siente cuando suben a lo más alto, este sentimiento emoción vuelve a aflorar. «Es mucho el tiempo que se pasa con ellas, además de la dedicación que le pongo a mi trabajo para que todo salga bien, así que cuando las veo ganar no puedo más que sentir orgullo y alegría por ver lo que están consiguiendo».

Entre sus planes no está dejar este trabajo. «El punto y final a mi andadura en el ciclismo lo pondrá mi propio cuerpo. Cuando él diga que ya no puede más, será el momento en el que pararé». Hasta entonces, continúa con ilusión ayudando a que la familia del Club Ciclista Meruelo siga cosechando éxitos allá a donde vaya montando en su furgón.