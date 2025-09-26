Las citaciones internacionales pueden afectar hasta en doce partidos al Racing

Los racinguistas que ya llevan un rato en esto recuerdan con cierto dolor lo que sucedió de mayo de 2015. Aquel día, el Racing ... puso un pie en Segunda División B tras caer en los Campos de Sport (0-1) ante una Ponferradina que apenas se jugaba unas remotas opciones de entrar en el play off de ascenso. El cuadro berciano no hizo mucho por ganar a los de Javi Pinillos, Pedro Munitis y Gonzalo Colsa. La incapacidad verdiblanca hizo el resto y, como cansado de esperar a que los locales buscasen el triunfo que les urgía, Alberto Aguilar, en un córner en el minuto 73, hizo el gol definitivo. Como estaría el Racing entonces, que sus esperanzas de salvación pasaban por un chaval de 18 años y dos de 17: David Concha y los hermanos San Emeterio. Concha y Borja San Emeterio, citados por la selección sub 19, se perdieron aquel encuentro. Y, aunque nunca se sabrá y quizá no hubiesen podido cambiar el destino del equipo montañés, los aficionados tienen clavada aquella inoportuna ausencia.

Más de diez años han pasado desde entonces y la película sigue igual. Pese a que damnificados, como José Alberto, llevan tiempo quejándose. El asturiano se refirió al Mundial sub 20 que se disputa desde ya en Chile y que se ha llevado a Peio Canales, quien quizá se pueda perder hasta cuatro partidos del campeonato liguero. Dos, seguro. «Estos torneos se deberían jugar en momentos en los que no esté la temporada vigente», dijo el técnico, resignado. La Segunda División no para en las ventanas internacionales y los equipos con mayor talento se ven afectados directamente.

Ya el día del Almería, el Racing se presentó en un duelo ante un rival directo sin cuatro de sus futbolistas. Ni Peio Canales, en ese caso con la sub 21, ni Sergio Martínez y Jorge Salinas, con la sub 19, ni Plamen Andreev, citado por la sub 21 de Bulgaria.

Canales se va a perder seguro los enfrentamientos contra Andorra y Málaga. Y, dependiendo del rendimiento del combinado español, uno de los candidatos al título, también puede estar ausente frente a Sporting y Deportivo.

Posibles partidos afectados Almería-Racing: Peio Canales, Plamen Andreev, Sergio Martínez y Jorge Salinas se perdieron este partido.

Racing-Andorra: Peio Canales no estará, tras su citación para la disputa del Mundial sub 20 en Chile.

Racing-Málaga: Peio Canales no estará, tras su citación para la disputa del Mundial sub 20 en Chile.

Sporting-Racing: Nueva ventana de partidos internacionales. Además, Canales puede seguir en el Mundial sub 20.

Racing-Deportivo: Si España avanza en el Mundial sub 20 hasta la final, Peio Canales no estará disponible.

Racing-Granada: Ventana de partidos internacionales de noviembre y varios futbolistas susceptibles de ser convocados.

Racing-Huesca: La selección sub 19 juega la SBS Cup en Japón. Sergio Martínez y Salinas pueden ser convocados.

Zaragoza-Racing: Nueva ventana internacional. La sub 19 disputará la ronda élite del Europeo 2026.

Ida semifinal play off: Fechas para amistosos de preparación del Mundial. Gustavo Puerta y Facu González, pendientes.

1Vuelta semifinal play off: Fechas para amistosos preparatorios del Mundial. Gustavo Puerta y Facu González, pendientes.

1Ida final play off: Si logra la clasificación, la selección española sub 19 disputará en estas fechas el Europeo.

Vuelta final play off: Si logra la clasificación, la selección española sub 19 disputará en estas fechas el Europeo.

Probablemente no sea el único que no viaje a El Molinón en el autobús verdiblanco. Porque esa semana, del 6 al 14 de octubre, hay una nueva ventana de partidos internacionales. Casi seguro que se repetirá la situación de Almería. Y lo mismo un mes después -del 10 al 18 de noviembre- cuando el Granada visite los Campos de Sport. De nuevo, convocatoria de las distintas selecciones internacionales y, qué contentos porque nuestros futbolistas son importantes, pero a temblar porque el equipo ve mermado su nivel. En el caso de la sub 19, que se puede llevar a Salinas y Sergio Martínez, para una simple concentración.

Los dos jugadores que, además, se pueden ausentar en la última jornada del año y de la primera vuelta, en casa, contra el Huesca, el fin de semana del 21 de diciembre, si son convocados por la sub 19 para la disputa, en Japón, de la SBS Cup, ante los combinados del propio país asiático, Australia y una selección de la prefectura de Shizuoka.

Eso, en 2025. Menos mal que en enero y febrero darán un poco de respiro las ventanas FIFA. En ese caso, están previstos nuevos compromisos para las selecciones del 23 al 31 de marzo. Justo en un momento en el que el Racing visitará al Zaragoza, ya cuando el campeonato liguero empieza a enfilar su tramo final.

Y luego, pues dependerá. A los ya cuatro internacionales habituales del Racing se les pueden unir otros tantos futbolistas más. Porque la temporada de Jeremy seguro que no pasa desapercibida en Ecuador y si la selección sub 20 ya le citó el pasado curso, por qué no va a ser llamado este año para la sub 21. O Suleiman Camara, si suena el teléfono desde Gambia para un combinado absoluto con el que ya se ha estrenado.

Las aspiraciones

Incluso, dos jugadores recién llegados al Racing y que, en parte, su aterrizaje en Santander se produce con la vista puesta en el mes de julio del año que viene: el Mundial. Tanto Gustavo Puerta como Facu González quieren que su estancia en Santander les sirva de trampolín para acudir a la cita de México, Canadá y Estados Unidos. De momento, ambos están lejos de ser convocados por Colombia y Uruguay, respectivamente, pero todo dependerá de su rendimiento de aquí a entonces. Lo que no parece es que en las ventanas de selecciones más cercanas vayan a ser reclamados.

Esta posible circunstancia tiene un riesgo añadido. ¿Recuerdan el caso de Luis Suárez y Marc Pubill, del Almería, el pasado curso? Si Gustavo Puerta o Facu González fuesen convocados para el Mundial, del 1 al 9 de junio hay una ventana específica para amistosos -le podría afectar también a Suleiman Camara con Gambia si el combinado africano tiene algún compromiso en esa fecha- de preparación de la cita planetaria, el Racing los perdería para la disputa de la primera eliminatoria de un hipotético play off. Se tienen que dar muchos acontecimientos distintos, pero ya ha ocurrido y puede volver a suceder.

En principio, en la ventana de marzo, la selección sub 19 -exenta por coeficiente de la fase de clasificación- disputará la ronda élite previa al Europeo de la categoría. Y si el combinado nacional logra el pase a la fase final, la disputará a partir de la segunda quincena de junio. Eso interferiría en una hipotética final del play off de ascenso y, probablemente en la semifinal, dependiendo de la fecha de la citación y posibles compromisos preparatorios.

Todo esto, tocando madera y sin que el 'Virus FIFA' afecte a los futbolistas verdiblancos en forma de lesiones o problemas físicos. Lo que está claro es que, como dice José Alberto, y no sólo él, los organismos competentes deberían tomar cartas en el asunto, porque, al final, esta situación perjudica a los clubes y merma el nivel de la competición.