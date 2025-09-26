El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Puerta, Peio Canales y Sergio Martínez, tres de los internacionales del equipo, en un entrenamiento en La Albericia. Javier Cotera
Fútbol | Racing

Las citaciones internacionales pueden afectar hasta en doce partidos al Racing

Hasta ahora son cuatro los jugadores convocados por sus selecciones, pero hay otros tantos con posibilidades de acudir en el futuro

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Los racinguistas que ya llevan un rato en esto recuerdan con cierto dolor lo que sucedió de mayo de 2015. Aquel día, el Racing ... puso un pie en Segunda División B tras caer en los Campos de Sport (0-1) ante una Ponferradina que apenas se jugaba unas remotas opciones de entrar en el play off de ascenso. El cuadro berciano no hizo mucho por ganar a los de Javi Pinillos, Pedro Munitis y Gonzalo Colsa. La incapacidad verdiblanca hizo el resto y, como cansado de esperar a que los locales buscasen el triunfo que les urgía, Alberto Aguilar, en un córner en el minuto 73, hizo el gol definitivo. Como estaría el Racing entonces, que sus esperanzas de salvación pasaban por un chaval de 18 años y dos de 17: David Concha y los hermanos San Emeterio. Concha y Borja San Emeterio, citados por la selección sub 19, se perdieron aquel encuentro. Y, aunque nunca se sabrá y quizá no hubiesen podido cambiar el destino del equipo montañés, los aficionados tienen clavada aquella inoportuna ausencia.

