eSports, un mundo de jugones

Los deportes electrónicos atraen a clubes como la Gimnástica para tener su reflejo virtual

LEILA BENSGHAIYAR

Martes, 1 enero 2019

Horas que pasan volando frente a un ordenador o una videoconsola, ya sea solo o con amigos, en las que la noción del tiempo desaparece para dar a paso a la diversión. Es una estampa de lo más habitual en la vida de un 'gamer'. Ganarse la vida jugando a videojuegos es el sueño de mucho chavales y de algunos que ya no lo son tanto; y lo que hasta hace unos pocos años parecía una quimera se ha convertido en una realidad más que tangible con el auge de los eSports -los deportes electrónicos-, que están viviendo su mejor momento en términos de notoriedad, inversión y seguidores.

Dejar una carrera profesional convencional para dedicarse al incipiente mundo de los eSports no es una decisión fácil, ni de tomar ni de explicar, pero Javier Villoria (Torrelavega, 1990) lo cuenta con mucha naturalidad. 'Villo', como le conocen todos sus amigos, o 'Villoria8', para los seguidores de La Liguca de El Diario Montañés, donde participa en el FIFA como jugador de la Gimnástica, dejó hace pocos meses su trabajo como programador informático en una consultoría para centrarse en la empresa que ha formado junto a un socio, Pro Gaming. «Hará un par años empezamos a organizar torneos, pero hace tres meses decidimos formar la empresa. Yo me encargo de gestionar, tomar las decisiones, reunirme con las marcas y empresas de publicidad...». Villoria ha hecho de su hobby su trabajo. Y es que la industria de los eSports ha abierto muchas puertas en el sector profesional y supone un escaparate perfecto para desarrollar el talento de muchos perfiles en determinadas áreas. 'Villo' paso de gestionar Ligas con amigos a gestionar su propia empresa después de que a los 17 años se diese cuenta de que esto del FIFA se le daba bastante bien y comenzase a ganar torneos en Cantabria, Madrid y Bilbao.

«Todo empezó porque la competición amateur que organizamos empezó a crecer de manera exponencial y comenzó a jugar mucha gente. Tenemos 3.500 jugadores en clubes, que es mucho», explica. Lo cierto es que sí que lo es. La VFO es la competición más importante del panorama nacional y cuenta con el doble de usuarios. «Nosotros para empezar de cero, no habernos gastado un euro y no haber hecho marketing, es mucho lo que tenemos».

Entre los clubes que participan en su competición puede jactarse de contar con Valencia, Sporting y Levante, entre otros. Equipos online dispuestos a luchar bajo la bandera de sus homónimos 'de carne y hueso' en las Ligas del ciberespacio que, en algunos casos, ya mueven unas cifras astronómicas en beneficios. A esto se suman marcas potentes de electrónica, deporte o tecnología que patrocinan equipos para darse a conocer. Reflejos virtuales de la vida real. En Pro Gaming incluso cuentan con retransmisiones de los partidos a través de twitch, que también pueden verse después en youtube, en las que no faltan comentaristas o programas de entrevistas que se graban en un estudio en Valencia.

Dos competiciones

Por ahora cuentan con una competición de FIFA y otra de Clash Royale, en la que participan seis de los mejores equipos de España, pero ya están preparando una nueva web para dar el salto a definitivo e incluir muchas más competiciones como Fornite o League of Legends (LOL).

Precisamente con esas competiciones vibran los usuarios de La Liguca cada semana. La Liga cántabra de eSports impulsada por El Diario ha parado por Navidad después de su primer mes de vida. Un periodo en el que los más de 600 jugadores inscritos y sus respectivos equipos ya han empezado a posicionarse en los diferentes campeonatos. 'Villo' es el claro favorito para hacerse con la competición de FIFA. Compite como jugador de 1v1 (uno contra uno) con la Gimnástica, algo que no es casualidad, ya que también es el responsable y capitán del equipo de eSporst del club blanquiazul. Los del Besaya son el primer equipo de fútbol de Cantabria que cuenta con un reflejo virtual. «Somos 18 en el equipo y 13 somos de Torrelavega. A Tomás Bustamante, el presidente, le gustó la idea. Incluso fuimos en la ofrenda a la Virgen Grande, que se hace al inicio de la temporada, y desfilamos como una sección más de la Gimnástica», recuerda 'Villo'.

Y es que los del Besaya no dudaron en subirse al carro de los deportes electrónicos hace ya casi dos años y dar un paso adelante. «Lo empezó a llevar gente de Asturias que ya tenía un equipo y le cedimos el nombre, pero después lo planteó Javi y con él hemos dado un paso adelante. Es toda una referencia en Cantabria y en España en estos temas», explica el presidente de la Gimnástica, Tomás Bustamante, que está «encantado de seguir creciendo, porque además es una realidad que los eSports son el futuro».

La Gimnástica está inmersa en dos competiciones. Cuarta División de VFO y Segunda División de Pro Gaming. La mecánica es sencilla. «Jugamos dos competiciones. De lunes a jueves, la de VFO a las 23.00 horas y a las 23.30 horas la de Pro Gaming». Los horarios están condicionados a las obligaciones de la vida 'offline'. «En la comunidad FIFA hay gente de mi edad y también más mayor. Muchos, antes de las 22.00 horas no pueden conectarse», razona 'Villo'. Y es que encontrar una franja horaria común a todos los integrantes del equipo es fundamental. «No es sólo cosa de una persona, tienes que tener 16 y que al momento once de esos 16 o 18 puedan jugar». La realidad se emula fielmente. Se proporciona una alineación, se hacen cambios, fichajes... «Yo todos los días hago una lista de quién está para el partido de las 23.00 horas y quién para el de las 23.30 y escojo el once para cada encuentro. Además de jugar hago la labor de entrenador y decido quién va a jugar y dónde», comenta el torrelaveguense, que suele ejercer el rol de delantero y dirige al resto de compañeros de equipo. «Nos comunicamos entre nosotros cuando estamos jugando para poder coordinarnos. Estamos siempre conectados».

A 'Villo' experiencia en esto del fútbol no le falta. En el virtual y en el real. El de campo de toda la vida. Empezó a jugar desde pequeño, como muchos niños, en el colegio. Después pasó por el Sniace, el Rinconeda y los juveniles de la Gimnástica, que es donde lo dejó. Ahora ha vuelto al club blanquiazul como un jugador de altura, y no sólo por su más de metro ochenta.