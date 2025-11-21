El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edma Imade pugna con Irene Paredes durante un partido entre la Real y el Barça. EFE
Liga de Naciones | Final

Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

La seleccionadora española convoca de nuevo a todas las habituales y recurre a la delantera de la Real Sociedad, recientemente nacionalizada

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

España ya tiene la nómina de 25 futbolistas para afrontar el reto de la final de la Liga de Naciones femenina, en la que aspira a revalidar la corona que conquistó en febrero de 2024 ante Francia, en la primera edición del torneo.

A través de la voz del Mago Pop y escenas de Madrid, y el Metropolitano, donde se disputará el duelo de vuelta de la final, la selección española femenina dio a conocer su relación de jugadoras para el asalto a doble partido frente a la poderosa Alemania.

Sonia Bermúdez optó por la continuidad en su segunda convocatoria, como era lógico después de la exhibición en la semifinal frente a Suecia, con goleada en Málaga (4-0) y triunfo por la mínima en Gotemburgo (0-1) para redondear un estreno por todo lo alto para la nueva era.

En la lista, de 25 convocadas en lugar de las 23 de octubre, entran la debutante Edna Imade, nacida en Marruecos y recientemente nacionalizada, Leila Ouahabi, Alba Redondo y Athenea del Castillo, que ya se incorporó sobre la marcha en la anterior ventana por la lesión de Salma Paralluelo, la principal baja en este parón de selecciones y única ausencia en relación a la anterior lista junto a Lucía Corrales.

«Es una jugadora que aparte de tener mucho gol, es fuerte, va muy bien de cabeza, se va a quedar esos balones de espaldas, ataca bien el espacio, es rápida.... He tenido la suerte de hablar bastante con ella, es una chica encantadora y estamos encantados de contar con ella», comenzó analizando Sonia Bermúdez la principal novedad de su convocatoria, Edna Imade.

Una historia de superación

La delantera de la Real Sociedad es una de las grandes protagonistas de la destacable temporada del equipo 'txuri urdin' que está tercero en la Liga, igualado a puntos con el Atlético, segundo, con hasta siete goles de su atacante predilecta, a solo una diana de las pichichis Ewa Pajor y Claudia Pino, también presente en la convocatoria española después de su destacado desempeño realizador frente a Suecia en octubre.

Edna nació en Marruecos en el año 2000, una circunstancia debida al hecho de que sus padres huyeron de Nigeria, cruzaron el Sáhara y se quedaron en el país norteafricano a la espera de intentar la llegad a España en patera. Allí nacieron Edna y su gemelo Paul, antes de la llegada de la familia a territorio español y la deportación de su padre a su país de origen. En Algeciras pasaron por un convento de monjas y recibieron la ayuda de Cáritas y Cruz Roja antes de mudarse a Sevilla, primero, y posteriomente a la localidad de Carmona, que la nueva atacante de España siente como su hogar.

Pasó por el Málaga, el Cacereño y el Granada, donde explotó antes de fichar el pasado verano por el Bayern de Múnich, que la cedió esta campaña a la Real para responder sobradamente a las expectativas y tirar la puerta de la selección española a base de goles como el que hace unas semanas tumbó al normalmente intratable Barça desde el punto de penalti.

Las 25 convocadas

Porteros: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Defensas: Ona Batlle, Leila Ouahabi, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández y Olga Carmona.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Vicky López, Alexia Putellas y Fiamma Benítez.

Delanteras: Eva Navarro, Alba Redondo, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Cristina Martín-Prieto, Athenea del Castillo, Edna Imade y Jenni Hermoso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4

    La nieve obliga a retener temporalmente a los camiones en la A-67 entre Iguña y el límite con Palencia
  5. 5

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    PP y PRC confirman su ruptura total
  9. 9

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  10. 10

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez