Íñigo Comendador conduce el balón en un partido de esta temporada en el Juan María Parés. César Ortiz

Los 180 minutos cruciales del Textil

El equipo de Cabezón de la Sal afronta hoy la ida de la eliminatoria de Copa ante el Negreira gallego, en busca de emparejarse a un equipo de Primera División

José Compostizo

José Compostizo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Apenas 180 minutos separan al Textil Escudo, equipo de Regional Preferente, de jugar ante un Primera División por primera vez en toda su historia. Y ... es que el conjunto de Cabezón de la Sal afronta esta tarde, en el Juan María Parés (18.00 horas), la ida de la ronda previa de la Copa del Rey, en la que se enfrenta al Negreira, de la Preferente gallega.

