Los 180 minutos cruciales del Textil

Apenas 180 minutos separan al Textil Escudo, equipo de Regional Preferente, de jugar ante un Primera División por primera vez en toda su historia. Y ... es que el conjunto de Cabezón de la Sal afronta esta tarde, en el Juan María Parés (18.00 horas), la ida de la ronda previa de la Copa del Rey, en la que se enfrenta al Negreira, de la Preferente gallega.

Una cita histórica para una localidad cuyo máximo techo futbolístico ha estado en Tercera RFEF, de donde descendió hace dos temporadas y a la que ahora trata de volver. Sin embargo, por delante tiene aún un reto mayúsculo: vivir una cita única ante un equipo de Primera. Pero antes tendrá que doblegar a doble partido al conjunto gallego.

La plantilla ha vivido estos días inmersa en la preparación del encuentro de hoy. «Está con muchas ganas y motivada, pero sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura», esgrime el entrenador, Gerardo Llano. El técnico asturiano vive su tercera temporada en el club y ya ha conseguido lo que parecía todo un hito: participar en esta fase copera con una plantilla en la que catorce de los veintidós jugadores son naturales de Cabezón. El resto son de Torrelavega o zonas limítrofes. El entrenador habla de motivación. «Sabíamos que teníamos que diferenciar bien cuál era nuestro objetivo: primero la Liga y después el premio de la Copa. La verdad es que no se ha borrado nadie. En ese sentido, tengo jugadores muy comprometidos».

El encuentro lo ha enfocado «como si fuera un partido más de Liga, pero con un día más de entrenamiento, por aquello de analizar un poco al rival. Aunque sin darle más importancia de la que realmente tiene. Una semana normal, pero con matices», dice el entrenador de Colombres.

La eliminatoria copera, a ida y vuelta, empieza hoy en el Juan María Parés (18.00 horas)

A nivel personal, Llano cuenta que para él, como técnico, también es una oportunidad única de vivir un momento irrepetible. «Llevo muchos años en el fútbol y sería un premio conseguir algo así de grande, pero tenemos que ir paso a paso y lograr que la eliminatoria llegue abierta a la vuelta», relata. En definitiva, lo que quieren es seguir los pasos de equipos como Solares o Velarde, que en ediciones anteriores ya tuvieron la oportunidad de medirse a Espanyol o Sevilla, aunque en condiciones diferentes. «Con la eliminatoria a doble partido tienes un mayor margen de error», reflexiona Llano, horas antes del crucial encuentro. Sobre el rival, el técnico cuenta que «en colectivo es muy buen equipo, con gente veterana, que tiene experiencia en categorías superiores. Además, tiene mucha calidad de medio hacia adelante y maneja muy bien el balón parado, porque tiene jugadores muy altos».

Ambos equipos han disputado tres jornadas de Liga y ambos han ganado dos partidos y empatado otro. Al Negreira le ha servido para colocarse líder y al Textil, tercero.

Mientras tanto, en el club continúan con los preparativos para el encuentro de hoy, en el que se espera un gran ambiente y un lleno absoluto, tal y como cuenta el presidente de la entidad blanquilla, Luis Rábago. «Es un día especial, no solo para Cabezón de la Sal, sino para todo el Valle de Cabuérniga. También ha venido gente de Treceño. Son una locura estos días. Mucha gente ha venido a pedirnos entradas», cuenta. Rábago, además, agrega que han trabajando a contrarreloj para tenerlo todo a punto. Calculan una entrada de unos 1.000 aficionados y la presencia de un centenar de aficionados del Negreira. Todo, en un día en el que esta localidad de 8.500 habitantes disfrutará de lo lindo de la Copa del Rey. «Somos un club humilde, pero también un pueblo muy futbolero. Tenemos 635 socios y queremos que este partido sea una fiesta para toda la comarca», remarca.

El presidente de la entidad de Cabezón de la Sal explica el motivo por el cual no han puesto gradas supletorias en el campo. «En este partido no las hemos puesto, porque no nos obligan a que esté todo el mundo sentado, pero si pasamos y jugamos contra un Primera, entonces sí, porque nos manda la Federación», dice. Y reconoce que es un acierto lo que ha hecho la Federación Española con el sistema de la eliminatoria previa de la Copa del Rey. «Era injusto, porque el equipo que jugaba fuera perdía dinero y de esta manera al menos te da para pagar cubrir gastos y, además, los partidos son en fin de semana, y por lo tanto hay más gente que entre semana».

Luis Rábago asegura tener una gran afición:«Lo han demostrado todos los años que llevo como presidente, porque cuando los necesitan vienen y te dan apoyo incondicional. Ya lo he recalcado estos días, porque son importantísimos para jugar esta eliminatoria. Además ya están preparando algo para desplazarse hasta Galicia el próximo sábado».

Se verá si la fiesta tiene o no final feliz, pero a buen seguro que Cabezón de la Sal entero se sentirá orgulloso de disfrutar de una cita como la de esta Copa del Rey.