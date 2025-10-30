La afición del Sámano se vuelca con el equipo ante el duelo copero contra el Dépor

Los Lobos esta noche hacen historia y debutan este jueves en la Copa del Rey contra el Dépor en el estadio de Riomar. Horas ... antes de que empiece a rodar el balón por el verde ya se respira en el ambiente que este día está marcado en el calendario por los castrenses.

La previa del encuentro deja una fotografía con bengalas, recibimiento a los jugadores, golpes al autobús local para dar ánimos y sentir a la afición y muchas ganas de fútbol. Este jueves no es un día cualquiera para los seguidores de los Lobos, ya que su equipo se enfrenta a un equipo que ocupa el octavo puesto en Segunda División y que se encuentra a dos puntos del ascenso directo a la categoría de oro del fútbol español.

El partido copero ha desatado la ilusión en la localidad castrense, donde se vive un ambiente único e impresionante a la llegada de los jugadores. Como en las grandes citas, los pupilos de Jon Andar Lambea han sido recibidos por su afición. Los aledaños del Riomar se han convertido en un infierno gracias al humo rojo de la multitud de bengalas prendidas, los golpes al autobús y las banderas y bufandas al vuelo. Todo para llevar a jugadores y cuerpo técnico en volandas. Lo de hoy es un día histórico y la afición así lo ha demostrado.

Y de la calle, a la grada. En el estadio se espera la presencia de 3.000 espectadores castrenses que, aunque el cuadro gallego tenga un gran favoritismo para llevarse la contienda, confían en hacer un buen papel y porqué no, en pasar la ronda ante uno de los nueve campeones de Primera División. Como se suele decir, el prado son once contra once.