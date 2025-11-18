El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sergio Canales, en un partido con los Rayados de Monterrey. Reuters
Fútbol

Canales: «Hablo mucho con el Racing»

El cántabro señala que se encuentra en «el mejor momento de mi carrera» y que no regresaría a Santander «sin estar bien físicamente»

EFE

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

El centrocampista cántabro Sergio Canales, que milita en el Rayados de Monterrey mexicano, ha destacado que existe muy buena relación y habla mucho con el Racing de Santander, el club en el que comenzó su carrera.

«Hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. El Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir», ha dicho, preguntado por una posible vuelta al club de su tierra, en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER recogida por EFE.

Canales ha remarcado que su regreso al equipo cántabro solo se daría si se encuentra al nivel necesario. «No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente», ha añadido.

Y ha afirmado que se encuentra en el mejor momento de su carrera y está disfrutando mucho en México.

Además, Canales ha señalado que no pone fecha a su retirada y aboga por vivir el día a día. «Pensaba que me iba a retirar en el Betis y, al final, acabé saliendo», ha apostillado.

