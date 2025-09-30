El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La cariñosa despedida del CD Colindres a Raúl Ramírez

«Eres un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol»

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:18

Este es el cariñoso comunicado que emitió el CD Colindres tras la muerte del joven portero Raúl Ramírez:

«Con profundo dolor nos despedimos de ... Raúl Ramírez Osorio, portero de nuestro primer equipo y entrenador de las categorías inferiores del club. En nombre de toda la familia que componemos tanto el CD Colindres como la Escuela Municipal queremos expresar nuestro más profundo pésame a familia y amigos. A sus padres, Emilio y María José; su hermana, María, y su pareja, Ariadna: Vuestro dolor es el nuestro y nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Colindres es vuestra casa. Raúl, llegaste este verano al club y desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y disposición, pero sobre todo por tu calidad humana. Eres un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol. Un trocito de cada uno de nosotros se va contigo y tu recuerdo quedará para siempre en cada uno de nosotros. Descansa en paz».

