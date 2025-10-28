Cuatro goles... en Las Gaunas

¿La Copa mola? Bueno, sí, cuando ganas. En medio de la vorágine liguera y con el escaso atractivo que tiene la competición para los ... equipos de Segunda División, el Racing hizo lo que tenía que hacer. Rápido e indoloro. Hacer notorio su mayor potencial frente a una Sociedad Deportiva Logroñés de Segunda RFEF y desgastarse lo menos posible con la mente ya puesta en el inminente duelo del viernes frente a la Real Sociedad B. El mítico 'gol en Las Gaunas' sonó este martes hasta en cuatro ocasiones. Todas ellas para el equipo verdiblanco. Ninguna en contra, que eso también es noticia. Así que se servirá otra ronda del torneo, que a los más de mil verdiblancos que se desplazaron hasta la capital riojana sí que les mola esta competición.

José Alberto puso en liza a su unidad B en un once que, en cualquier otro momento, casi podría haber sido titular. Con el estreno de 'Paco' Andreev y Samu Calera y también con tres en el medio. Una oportunidad para los meritorios, los que están más lejos de la titularidad, los que menos minutos tienen y los chavales que andan rascando la puerta del primer equipo.

SD Logroñes Iván Fernández, Hualde, Ander Fernández, Lecea (Lazkano, min. 59), David Sánchez (Hernando, min. 77), Moha Traoré (San Martín, min. 60), Guerra, Santafé (Núñez, min. 60), Zubiri, Aguinaga (Khitthi, min. 77) y Olarra. 0 - 4 Racing Andreev, Michelin (Marco Sangalli, min. 46), Samu Calera, Javi Castro, Manu Hernando, íñigo Sainz-Maza (Diego Fuentes, min. 65), Aldasoro, Sergio Martínez (Vallecillo, min. 81), Yeray, Suleiman Camara y Villalibre (Arana, min. 65). Árbitro: Alonso de Ena (C. Aragonés), asistido en las bandas por Rubén Porras y García Urbaneja. Cuarto:Alfredo Ramo. Amonestó a los locales Santafé, Moha Traoré, Olarra, Khitthi y Hualde y al visitante Yeray. Expulsó con roja directa al rojiblanco Núñez.

Goles: 0-1, min. 22: Suleiman Camara. 0-2, min. 66: Yeray. 0-3, min. 87: Yeray. 0-4, min. 88: Izan Yurrieta.

Incidencias: Las Gaunas. Césped un poco largo en una noche fresca. 3.857 espectadores, más de un millar, racinguistas.

La Sociedad Deportiva Logroñés, pese a lo que había en juego, quiso que el Racing se sintiese como en casa. No sólo en cuanto a la superioridad numérica en la grada, sino que sonó 'La Fuente de Cacho' en la megafonía del estadio riojano. Detallazo.

Al Racing le estaba costando adueñarse del encuentro ante un rival intenso y descarado. Pero el talento siempre está. Yeray habilitó la carrera de Villalibre. El vasco se vio encerrado y lo gestionó bien, con un taconazo hacia la derecha, donde llegaba Michelin y el tiro cruzado del francés no encontró portería.

Suleiman Camara salvó del saque de banda un balón imposible para plantarse en la línea de fondo y ponerla atrás. La pelota le llegó a Sergio Martínez, que tuvo tiempo para dirigirla, pero una pierna se interpuso en el camino para desviar a córner.

Las dos ocasiones pusieron las cosas en su sitio. La SD Logroñés replegó y el Racing cogió el dominio. El cuadro riojano falló atrás, Suleiman Camara recibió solo junto al vértice del área, miró a la portería y la mandó a dormir junto a la cepa del palo largo. Lata abierta. En la grada surgió el 'Una ilusión nos persigue'. En la Copa, también.

El catalán volvió a intentar la misma, pero esta vez el portero se olió las intenciones y reaccionó antes para repeler el lanzamiento a córner. El extremo verdiblanco, junto a Sergio Martínez, eran, con diferencia, los mejores en el equipo cántabro.

El arreón racinguista se aplacó y el equipo local aprovechó para asomarse al área de Andreev. Un balón colgado al área lo cabeceó el central Ander Fernández, pero, con poca precisión, lo mandó por encima del travesaño.

Pero los rojiblancos al final lo que hicieron fue ponerse demasiado nerviosos y se cargaron de tarjetas antes del descanso. Cuatro para futbolistas y otra para el banquillo. Pese a que sobre el césped apenas había pasado nada que destacar. Y así se llegó al intermedio.

Las claves Objetivo cumplido Los menos habituales respondieron y no pasaron apuros para llevar al equipo a la siguiente ronda Brillo Suleiman Camara y Sergio Martínez y Yeray fueron los más destacados en el conjunto cántabro Protagonistas Andreev se estrenó y Arana volvió a disponer de minutos. El canario aportó una asistencia

De cara a la segunda mitad, José Alberto realizó su primer cambio. Marco Sangalli entró por Michelin en el lateral derecho. El vasco se llevó una cartulina amarilla en su primera intervención.

El Racing controlaba pero lo cierto es que sin Íñigo Vicente y Andrés Martín trasteando por arriba, el equipo tenía poca originalidad. Y, así, tampoco llegaba mucho al área riojana. Un disparo lejano de Yeray, con poca fe, se marchó muy desviado.

Ver 16 fotos Yeray marcó dos de los goles del encuentro. LOF

El equipo cántabro se encontró una buenísima doble ocasión de un despeje de Javi Castro. Suleiman la dejó atrás y Sergio Martínez se la puso a Villalibre, quien, solo ante el portero, tiró a dar al muñeco. Tras el rechace, el propio canterano la pegó y un ligero toque del meta rojiblanco mandó la pelota a córner.

José Alberto llamó al canterano Diego Fuentes y a Juan Carlos Arana. El canario iba a tener cerca de media hora para ir cogiendo rodaje tras sus problemas físicos. Íñigo Sainz-Maza y Villalibre iban a ser los sustituidos y el vasco le dio la alternativa a su compañero con un escucho.

Y surtió efecto, porque en la primera que tocó Arana, puso un balón a Yeray en boca de gol para poner el cero a dos. De uno de las islas para uno de Isla. Y el choque y la eliminatoria prácticamente sentenciados. Con este escenario, el míster le dio cancha a la chavalada. Izan Yurrieta, que sustituyó a Samu Calera, fue el siguiente.

Superior, también en número

Diecinueve minutos iba a durar Núñez en el campo. Después de realizar una falta sobre Aldasoro, el colegiado le mostró la roja directa. El futbolista rojiblanco no se lo explicaba, pero bueno, podía pedir lo que quisiera, que en la Copa no hay VAR que valga. A la ducha. Con la película aún más encarrilada a falta de diez minutos para la conclusión, José Alberto gastó su cuarta sustitución dando entrada a Vallecillo en lugar de Sergio Martínez. El debutante, con la '45' a la espalda. Buena señal.

El encuentro entró en esa fase en la que ya todo tenía poco sentido. Sólo la ilusión de los jovenzuelos en su presencia con el primer equipo. Disfrute. Izan lo intentó con un lanzamiento lejano que embolsó sin problemas Iván Fernández. Más por inercia que por otra cosa, iba a llegar el tercer tanto racinguista en una bonita combinación culminada por un Yeray que parecía tener especiales ganas de reivindicarse.

E Izan Yurrieta, con una gran acción personal, se iba a llevar su propio golito para casa. El cuarto para el equipo racinguista. Fue la guinda, el broche, al encuentro. Tras el pitido final, los chavalucos se abrazaban. Para ellos era una gesta. Estar ahí después de muchos años de hierba artificial. Para los veteranos, casi un día más en la oficina. Los más de mil racinguistas que colonizaron Las Gaunas casi obligaron a sus futbolistas a celebrar el pase de ronda. Luego, ya metidos en harina, en el vestuario continuaron con la breve fiesta.

Ahora toca volver, sin detenerse mucho, a la rutina de lo que realmente importa. Y esperar a a ver qué hacen los demás en el torneo y que depara el próximo sorteo, pero eso son cosas secundarias. Eso sí, la Copa mola si tu equipo gana y, en consecuencia, cuanto más avanza en la competición. Objetivo cumplido.