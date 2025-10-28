El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores verdiblancos festejan uno de los goles en Las Gaunas.

Ver 16 fotos
Los jugadores verdiblancos festejan uno de los goles en Las Gaunas. LOF

Cuatro goles... en Las Gaunas

El Racing cumple con su objetivo de pasar de ronda y minimizar el desgaste copero ante la Sociedad Deportiva Logroñés

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 22:02

Comenta

¿La Copa mola? Bueno, sí, cuando ganas. En medio de la vorágine liguera y con el escaso atractivo que tiene la competición para los ... equipos de Segunda División, el Racing hizo lo que tenía que hacer. Rápido e indoloro. Hacer notorio su mayor potencial frente a una Sociedad Deportiva Logroñés de Segunda RFEF y desgastarse lo menos posible con la mente ya puesta en el inminente duelo del viernes frente a la Real Sociedad B. El mítico 'gol en Las Gaunas' sonó este martes hasta en cuatro ocasiones. Todas ellas para el equipo verdiblanco. Ninguna en contra, que eso también es noticia. Así que se servirá otra ronda del torneo, que a los más de mil verdiblancos que se desplazaron hasta la capital riojana sí que les mola esta competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  4. 4

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  5. 5 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  6. 6 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  7. 7 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  8. 8

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuatro goles... en Las Gaunas