Daniel Pedriza
Directo

Minuto a minuto del encuentro

El Sámano recibe al Deportivo en un histórico debut de los Lobos en el torneo del KO para el que han tenido que trasladarse de El Vallegón a Riomar

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:28

Actualizado Hace 3 minutos

21:40

Minuto 39. Sámano 1 Deportivo 2. Amarilla para José Ángel.

21:33

Minuto 32. Sámano 1 Deportivo 2. Centro de Abad que se envenena y se marcha rozando el larguero.

21:31

Minuto 30. Sámano 1 Deportivo 2. Ha retomado el Depor el mando del partido tras el gol. Pese a todo, bien plantado en defensa el equipo local.

21:25

Gol del Deportivo

Minuto 24. Sámano 1 Deportivo 2. Gol de Cristian Herrera a puerta vacía.

21:20

Minuto 19. Sámano 1 Deportivo 1. Amarilla para Abad.

21:18

Gol del Sámano

Minuto 16. Sámano 1 Deportivo 1. Y LOS LOBOS MORDIERON AL RIVAL¡¡¡¡SAQUE DE ESQUINA QUE CASTILLO REMATA AL FONDO DE LAS MALLAS. EMPATE EN RIOMAR.

21:17

Minuto 16. Sámano 0 Deportivo 1. Chutazo de Gilete a la escuadra y paradón de Eric Puerto.

21:11

Minuto 10. Sámano 0 Deportivo 1. Disparo de Luis Gómez alto. Tenía buena posición el central local.

21:08

Minuto 7. Sámano 0 Deportivo 1. Balón al espacio para Castillo que obliga a salir a Eric Puerto. Primera llegada local.

21:06

Gol del Deportivo

Minuto 5. Sámano 0 Deportivo 1. Centro de falta medido de Luismi Cruz y Dani Barcia que bate a Masach.

21:04

Minuto 2. Sámano 0 Deportivo 0. Primera llegada del Depor, centro de Pablo García que acaba en córner. El mismo fue rematado alto por Dani Barcia.

21:01

Arranca el partido

Minuto 5. Sámano 0 Deportivo 0.

20:59

El estadio presenta un aspecto magnífico, con la grada principal casi llena y la supletoria repleta de juventud y animación.

20:48

Con un once plagado por los menos habituales, el Depor de Antonio Hidalgo parte con:

Eric Puerto; Pablo García, Arnau, Dani Barcia, Rubén López, José Ángel, Patiño, Luismi Cruz, Herrera, Fabi y Zakaria.

20:43

Jon Ander Lambea apuesta por un equipo con alternancia de titulares y suplentes

El Samano juega con:

20:32

Buenas noches

Ambiente de gala en Riomar para el duelo copero entre Sámano y Deportivo. Día grande para los Lobos, que reciben a uno de los gallos de Segunda División. Con las gradas casi llenas, el sueño copero pasa por delante de un equipo castreño que no quiere decir adiós.

