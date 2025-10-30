Minuto a minuto del encuentro
El Sámano recibe al Deportivo en un histórico debut de los Lobos en el torneo del KO para el que han tenido que trasladarse de El Vallegón a Riomar
Santander
Jueves, 30 de octubre 2025, 21:28
21:40
Minuto 39. Sámano 1 Deportivo 2. Amarilla para José Ángel.
21:33
Minuto 32. Sámano 1 Deportivo 2. Centro de Abad que se envenena y se marcha rozando el larguero.
21:31
Minuto 30. Sámano 1 Deportivo 2. Ha retomado el Depor el mando del partido tras el gol. Pese a todo, bien plantado en defensa el equipo local.
21:25
Gol del Deportivo
Minuto 24. Sámano 1 Deportivo 2. Gol de Cristian Herrera a puerta vacía.
21:20
Minuto 19. Sámano 1 Deportivo 1. Amarilla para Abad.
21:18
Gol del Sámano
Minuto 16. Sámano 1 Deportivo 1. Y LOS LOBOS MORDIERON AL RIVAL¡¡¡¡SAQUE DE ESQUINA QUE CASTILLO REMATA AL FONDO DE LAS MALLAS. EMPATE EN RIOMAR.
21:17
Minuto 16. Sámano 0 Deportivo 1. Chutazo de Gilete a la escuadra y paradón de Eric Puerto.
21:11
Minuto 10. Sámano 0 Deportivo 1. Disparo de Luis Gómez alto. Tenía buena posición el central local.
21:08
Minuto 7. Sámano 0 Deportivo 1. Balón al espacio para Castillo que obliga a salir a Eric Puerto. Primera llegada local.
21:06
Gol del Deportivo
Minuto 5. Sámano 0 Deportivo 1. Centro de falta medido de Luismi Cruz y Dani Barcia que bate a Masach.
21:04
Minuto 2. Sámano 0 Deportivo 0. Primera llegada del Depor, centro de Pablo García que acaba en córner. El mismo fue rematado alto por Dani Barcia.
21:01
Arranca el partido
Minuto 5. Sámano 0 Deportivo 0.
20:59
El estadio presenta un aspecto magnífico, con la grada principal casi llena y la supletoria repleta de juventud y animación.
20:48
Con un once plagado por los menos habituales, el Depor de Antonio Hidalgo parte con:
Eric Puerto; Pablo García, Arnau, Dani Barcia, Rubén López, José Ángel, Patiño, Luismi Cruz, Herrera, Fabi y Zakaria.
20:43
Jon Ander Lambea apuesta por un equipo con alternancia de titulares y suplentes
El Samano juega con:
Masach; Luis Gómez, Jonlo, Acarregui, Xavi, Gilete, Abad, Lambea, Jonas, Castillo y Berzosa.
20:32
Buenas noches
Ambiente de gala en Riomar para el duelo copero entre Sámano y Deportivo. Día grande para los Lobos, que reciben a uno de los gallos de Segunda División. Con las gradas casi llenas, el sueño copero pasa por delante de un equipo castreño que no quiere decir adiós.
-
