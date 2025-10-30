Todo es posible en la Copa

Urdiales. Las noches de Copa son mágicas.Entre otras cosas, porque pueden e incluso suelen salirse de la normalidad. Por eso, cuando hoy a partir ... de las 21.00 horas ruede la pelota en el verde de Riomar, el Sámano, que debuta en la competición, tendrá licencia para soñar con dar una sorpresa mayúscula ante el Deportivo, un equipo que marcha octavo clasificado en Segunda División, pero a tan solo dos puntos de los puestos de ascenso directo. Todo un campeón de Liga del que le separan ahora dos categorías.

Será una noche de emociones, de reencuentros y de ilusiones renovadas. La grada castreña latirá con fuerza: se espera una entrada cercana a los 3.000 espectadores. La respuesta local ha sido notable: los precios populares (23 euros en tribuna y 15 en la grada) han ayudado a que el ambiente se presente como el de las grandes citas.

La eliminatoria presenta un obvio favoritismo visitante, el Dépor de Antonio Hidalgo, que llega a esta cita tras empatar en Riazor el pasado domingo ante el Real Valladolid, y presentará un once con los menos habituales. Pero sin fiarse: «Tienen una ilusión tremenda. Hay que igualar su intensidad, porque todo es más parejo a partido único. Queremos ser constantes y plasmar ocasiones», decía ayer el técnico deportivista.«Este equipo el año pasado hizo un ascenso histórico. Juegan mucho directo, laterales muy profundos y ya vemos la dificultad de la Copa», añadía.

Los entrenadores «Estoy orgulloso y contento por nosotros, por la plantilla y por la afición; por poder tener un partido de primer nivel» Jon Ander Lambea Sámano

«Tienen una ilusión tremenda. Hay que igualar su intensidad porque todo es más parejo a partido único» Antonio Hidalgo Deportivo

Enfrente estará un Sámano que, pese a su mal inicio liguero en Segunda RFEF (en puestos de descenso), ha mostrado cierta reacción en los últimos partidos y encara la Copa como una oportunidad para cambiar la dinámica, recuperar confianza y demostrar progresión. La motivación es máxima: superar la eliminatoria supondría jugar en casa ante unPrimera.

Mucho que ganar y poco –o nada– que perder tiene así el Sámano en esta primera eliminatoria. «En el fútbol son once contra once y ahí en el verde, a veces, suceden cosas» advierte el delantero samaniego Pedro Méndez. «Ahora toca la Copa y con el honor de que nos visite un grande del fútbol nacional. Estoy orgulloso y contento por nosotros, por la plantilla y por la afición; por poder tener un partido de primer nivel. Eso tiene que ser ilusionante para todos», comenta el míster del Sámano, Jon Ander Lambea. Se apunta a «disfrutar si ganamos, pero durante el partido es de competición de alto nivel, de alta intensidad. Tenemos que trabajar, sufrir y derrochar toda la energía para dar lo máximo, por respeto al rival y a la afición. Vamos a competir desde el primer minuto hasta el 95, 96 o el que determine el árbitro».

Todo esto sin perder la perspectiva: «El partido que a nosotros realmente nos importa es el del domingo ante el Marino de Luanco», por lo que deberá gestionar las cargas y no descarta dar descanso a algún jugador. Una decisión difícil, porque para los futbolistas es una cita especial por la «proyección a nivel mediático». Pero mira más allá: «Tenemos que pensar en que el domingo tenemos una final», avisa.

De esta forma, el Sámano, a pesar de su mala dinámica, tiene una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante su gente y conseguir seguir avanzando de ronda en la copa de los sueños para, así, asegurarse un nuevo duelo ante un Primera División.

A cara o cruz

El formato a partido único añade un ingrediente especial: no habrá segunda oportunidad. Si los 90 minutos terminan con empate, habrá prórroga, y si la igualdad persiste, penaltis. Todo se decidirá esta noche. Circunstancia que equilibra las fuerzas, permitiendo al conjunto samaniego soñar con un golpe de efecto ante un rival de superior división.

Los Lobos no podrán disputar la eliminatoria en su campo de El Vallegón por no cumplir las exigencias para este tipo de partidos, pero confían en convertir el estadio de Riomar en su feudo, arropados por esos cerca de 3.000 seguidores. De hecho, ha lanzado un llamamiento a socios, simpatizantes y vecinos de Castro para que llenen las gradas, animen sin descanso y llenen de color naranja el estadio. Todo en una fiesta para la ciudad, un homenaje al esfuerzo y al espíritu de un club que sigue haciendo historia desde la humildad y el trabajo diario. La Copa pone el nombre de Sámano en el mapa del fútbol español y hoy los focos mirarán a Riomar. Una noche de fútbol, ilusión y fuerza.