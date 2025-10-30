El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ibañez, del Sámano, con el gesto serio tras un tanto del Deportivo.

Ibañez, del Sámano, con el gesto serio tras un tanto del Deportivo. Daniel Pedriza

El Sámano aguanta más de una hora

Llegó al minuto 70 con 1-2 en contra tras aguantar el intercambio de golpes con el Deportivo que sentenció ya en la recta final

José Compostizo

José Compostizo

Castro Urdiales

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:28

La de este jueves será para siempre una noche histórica para el Sámano. El conjunto castreño disputó por primera vez en sus 47 años de ... historia la Copa, en la que cayó en primera ronda por 1-5 ante el Deportivo en un encuentro disputado en el estadio de Riomar ante aproximadamente 2.500 personas. El cuadro local, que actualmente se encuentra en la zona de descenso en el grupo I de la Segunda RFEF, trató de plantar cara a pesar de la enorme diferencia de categoría con el Dépor y no hizo poco: llegar vivo al último tercio del partido, cuando los gallegos sentenciaron con tres tantos.

