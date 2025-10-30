El Sámano aguanta más de una hora

La de este jueves será para siempre una noche histórica para el Sámano. El conjunto castreño disputó por primera vez en sus 47 años de ... historia la Copa, en la que cayó en primera ronda por 1-5 ante el Deportivo en un encuentro disputado en el estadio de Riomar ante aproximadamente 2.500 personas. El cuadro local, que actualmente se encuentra en la zona de descenso en el grupo I de la Segunda RFEF, trató de plantar cara a pesar de la enorme diferencia de categoría con el Dépor y no hizo poco: llegar vivo al último tercio del partido, cuando los gallegos sentenciaron con tres tantos.

Los primeros minutos fueron para los visitantes, con un buen número de cambios en el once inicial pero con artillería para intentar asustar a los locales. Pero todo es posible en el fútbol y el Sámano se lo hizo saber por un instante a los blanquiazules. Con una línea defensiva de cuatro, pero con los dientes afilados en busca de cualquier fallo del rival, los de Jon Ander Lambea aguantaron el dominio gallego, más de cara a la galería que efectivo. Lo hicieron durante los primeros cinco minutos hasta que olieron a sangre.

Sámano Puerto, Comas (Loureiro minuto45),Barcia, Patiño, Eddachchouri, Herrera, Luismi (Mella minuto 84), José Ángel (Grajera inuto 77), Pablo (Noubi minuto 65), Fabi (Stoichkov minuto65), Rubén López 1 - 5 Dépor Masach, Abad, Jon López, Xavi (Junior minuto 72), Castillo (Méndez minuto 80), Lambea (Diego Marta mninuto 80), Berzosa (Unai mninuto72), Gilete, Acarregui, Luis Gómez, Jonás Árbitro: Álvaro Moreno (C. Madrileño). Amonesto a Abad, Acarregui y Luis Gómez por el Sámano y a José Ángel y Luismi del Deportivo

Goles: 0-1 m.6 Barcia, 1-1 m.18 Castillo, 1-2 m.24 Herrera, 1-3 m.70 Herrera, 1-4 m.80 Eddachcouri, 1-5 m.89 Stoichkov

Incidencias: Alrededor de 2.500 espectadores en el estadio de Riomar, donde se tuvo que disputar la primera eliminatoria de Copa al no reunir Vallegón los requisitos y en el que se instalaron gradas supletorias. Antes del partido hubo recibimento al equipo y fiesta y romería previa

No era el ogro tan fiero como se pensaba y ahí los naranjas, con un Jonás imperial por la banda derecha, una defensa correosa y solvente y un centro del campo compacto empezaron a merodear el área del Dépor, pero sin poner en grandes apuros al meta Puerto El cuadro gallego empezaba a sufrir ante un rival que incluso dispuso de una acción con un disparo de Castillo que salía desviado. La grada disfrutaba de un Sámano que parecía comerse al Deportivo, pero entonces, a los seis minutos llegó el oficio. Un saque de esquina botado por Luismi lo aprovechó Barcia para, adelantándose a la defensa, batir a Masach.

No se amilanaron los naranjas, que dispusieron de dos claras ocasiones casi consecutivas, demostrando que los Lobos tenían aún algo que decir. Amenazó Luis Gómez con un disparo que se marchó alto y después Gilete obligó a Puerto a despejar a córner en una gran intervención. El saque de esquina sirvió para que Castillo cabeceara al fondo de la red. Era el empate a uno, en el minuto 18 y, sí, el Sámano tuteaba al Deportivo y le aguantaba el intercambio de golpes.

Con el paso de los minutos, el Sámano perdió algo de chispa y de dominio, quizás pagando el esfuerzo y la exigencia del rival. Sin embargo, hubo momentos para volver a poner una marcha más. Una gran acción individual de Jonás, de nuevo por ese flanco diestro que era suyo, se transformó en una fantástica contra, pero la defensa blanquiazul le cerró el paso antes de llegar al área. Al Sámano le bastaba con la energía añadida de la Copa para sobrevivir hasta que al filo del minuto 25 un error defensivo naranja lo aprovechó Herrera para batir a Masach en su salida con un disparo cruzado.

Las claves Presión El intenso esfuerzo del primer tiempo permitió a los locales llegar al descanso con un marcador ajustado Calidad La diferencia de potencial entre uno y otro equipo marcó el sino del partido en los últimos minutos

Ambiente La fiesta en la grada, que incluso pudo celebrar un tanto naranja, de lo más destacado del duelo

En esos intentos de los Lobos por acelerar pese al cansancio, aparecían opciones de plantar cara al Dépor gracias a los centros en profundidad a la espalda de una defensa adelantada, pero Castillo se mostraba inoperante ante la zaga blanquiazul. Se aguantó bien en ese tramo final del primer tiempo, con una buena ocasión para igualar el duelo, pero el lanzamiento de Berzosa lo detuvo Puerto.

El paso por vestuarios condujo a a un guión similar al de los primeros minutos del partido, con el Dépor intentando domar a los samaniegos, que con el viento a su favor se imaginaban al menos el empate. A punto estuvieron de conseguirlo tras un remate de cabeza de Jon López que repelió el larguero en el minuto 68, pero dos después, de nuevo Herrera marcaba el tercero con un lanzamiento desde la frontal.

Jon Ander Lambea movió el árbol en busca de reacciones en forma de cambios. Había que intentarlo como fuera, pero la defensa blanquiazul se mostraba ya impenetrable y el partido estaba sentenciado. Eddachcouri amplió la diferencia con un remate desde el interior del área pequeña y cerró la goleada Stoichkov con un disparo desde el interior del área. El Sámano tiró entonces de orgullo. En ningún momento dejó de pelear enlazando pases con criterio para buscar la portería de Puerto, aunque ya sin fe

De ahí hasta el final del encuentro poco más ocurrió más allá del corazón local. Con esta eliminación, el conjunto naranja pone fin a su primera participación en la Copa, un premio logrado gracias al campeonato de Tercera RFEF la pasada temporada. La derrota siempre lo es, pero los Lobos deben estar más que orgullosos de su actuación y de haber plantado cara a un equipo profesional de Segunda frente al que mantuvieron el tipo durante más de una hora.