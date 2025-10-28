El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Tropezón dice adiós con honor a la Copa

Ver 22 fotos
Luis Palomeque

El Tropezón dice adiós con honor a la Copa

Los de Tanos caen por 1-3 ante una Cultural Leonesa que tuvo que emplearse a fondo para pasar de ronda en Santa Ana

José Compostizo

José Compostizo

Tanos

Martes, 28 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Adiós con honor. El Tropezón fue eliminado por una Cultural Leonesa (1-3) que tuvo que sudar para conseguir el pase a la segunda ronda ... de la Copa del Rey. Los 'cazurros' se encontraron con un rival correoso, batallador y con las armas suficientes como para hacer soñar a una grada entregada. Al final, la calidad se impuso, pero la afición local se fue orgullosa de ver a su equipo luchar con todo. No hubo el premio deseado, pero los de Nando Crespo se llevaron el cariño de los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  4. 4

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  5. 5 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  6. 6 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  7. 7 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  8. 8

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Tropezón dice adiós con honor a la Copa