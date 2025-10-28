El Tropezón dice adiós con honor a la Copa

Adiós con honor. El Tropezón fue eliminado por una Cultural Leonesa (1-3) que tuvo que sudar para conseguir el pase a la segunda ronda ... de la Copa del Rey. Los 'cazurros' se encontraron con un rival correoso, batallador y con las armas suficientes como para hacer soñar a una grada entregada. Al final, la calidad se impuso, pero la afición local se fue orgullosa de ver a su equipo luchar con todo. No hubo el premio deseado, pero los de Nando Crespo se llevaron el cariño de los suyos.

La Cultural salió con las ideas claras ante un Tropezón que sabía cuál era su partido: esperar y aprovechar su oportunidad. Aunque la primera fue para los visitantes cuando apenas se llevaban tres minutos de juego, pero el remate de cabeza de Paraschiv, desde el interior del área pequeña, lo sacó bajo palos Nalda. El aviso ya estaba dado.

Tropezón Tropezón: Galnares, Pache (Ruiz, m.62), Joseca, Fer (Mier, m.77), Gago (Pineda, m.65), Madroño, Fran (Abel, m.62), Bubu, Nalda (Xabi, m.77), Uri, Bordás. 1 - 3 Cultural Leonesa Cultural Leonesa: Bañuz, Fornos, Maestre, Pelayo (Diallo, m.88), Cortés (Mboula, m.62), Ribeiro (Collado, m.75), Ribeiro, Paraschiv (Manu Justo, m.88), Pibe (Chacón, m.75), Víctor García, Larios. Goles: 0-1: m.16, Paraschiv, de penalti; 0-2: m.56, Tomás Ribeiro; 1-2, m.84: Madroño; 1-3: m.90+4, Mboula.

Árbitro: Miguel Gonzáles (C. Asturiano). Amonesto al visitante Pelayo.

Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Campo de Santa Ana. 1.500 espectadores.

Con el conjunto leonés haciéndose al césped sintético del estadio taniego, los de Nando Crespo juntaban líneas para que su defensa saliese airosa ante los Ribeiro, Cortes o Pibe. El reto era complicado, pero los amarillos no se achantaron ante jugadores de Segunda División. La grada arropaba a los suyos y el cóctel era perfecto para vivir una intensa noche de Copa del Rey.

Con el Tropezón buscando ese pase rápido para pillar las espaldas de los centrales del cuadro visitante, llegó el primer gol del encuentro a los 16 minutos. Paraschiv fue derribado en el interior del área taniega y el colegiado pitó el penalti. El propio jugador de la Cultural no desperdicio la oportunidad de adelantar a la Cultural.

El gol dejó algo tocado en lo anímico al Tropezón, que necesitó de algunos minutos para reponerse. En esas bien pudo encajar el segundo por medio de Pibe, que cazó un balón en la frontal y la mandó fuera.

Más allá de un lanzamiento de Nalda desde el centro del campo en un intento de sorprender al meta Bañuz, el partido se jugaba en zona amarilla. No obstante a los leoneses les costaba llegar con claridad ante la meta de Galnares.

Ampliar Las gradas, llenas. Luis Palomeque

Tras un lanzamiento de falta de Madroño que despejó la defensa leonesa, la Cultural lo probó de nuevo con un lanzamiento de Cortés desde la frontal que se fue alto. Los visitantes estaban en su mejor momento en ataque y Tomás Ribeiro estuvo a punto de ampliar la diferencia en el marcador tras un remate de cabeza que detuvo Galnares.

En los compases finales de la primera mitad el Tropezón buscaba la fórmula de hincar el diente a la Cultural. Tocaba y tocaba e intentaba salir de su zona, pero le faltaba dar la puntilla arriba. Aunque en el minuto 43 Fran, tras un error defensivo visitante, estuvo a punto de poner las tablas en el marcador. Pero el remate del delantero, solo ante Bañuz, lo detuvo el meta.

Más llegadas

El Tropezón comenzó bien la segunda mitad, con buenas llegadas. De hecho, a los dos minutos, Gago estuvo a punto de poner la igualada en el marcador, pero su disparo lo repelió el larguero. Por su parte, la Cultural buscaba esa acción final para poner la sentencia.

El ritmo inicial bajó y eso se notó en el segundo acto. Sin embargo, la calidad leonesa podía aparecer en cualquier momento. Y así fue, porque una falta botada por Pibe la remató de cabeza Tomás Ribeiro al fondo de la red, para poner el 0-2 en el marcador. Cuando parecía que el resultado ya no se movería, un lanzamiento de Madroño, desde la frontal, tocó en un defensa visitante y sirvió para poner el 1-2 en el marcador. Ya en el tiempo de descuento Mboula sentenció el encuentro con el 1-3.

A pesar de la eliminación, Tanos disfrutó y vibró con un equipo que dio la talla ante un equipo de Segunda División. Ahora toca pelear por el ascenso a Segunda RFEF.