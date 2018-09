«El fútbol en Santoña hay que 'tirarlo' y empezar desde los cimientos» Luis López Macho y Juan José Fernández | Coordinadores de 'Sport Santoña' ANA COBO Santoña Jueves, 27 septiembre 2018, 09:26

Hace casi tres años, Luis López Macho y Juan José Fernández se embarcaron en el proyecto 'Sport Santoña'. Su objetivo es trasladar a los vecinos de todo lo relacionado con el deporte de la villa, haciendo especial hincapié en los partidos y competiciones que disputan los equipos locales. La aventura comenzó abriendo una página web en la que cuelgan noticias, crónicas y fotos de eventos deportivos dando un paso más al retransmitir en directo, vía redes sociales, los partidos del Santoña Club de Fútbol, el Balonmano y el Fútbol Sala, esta última disciplina ha desaparecido esta temporada y quieren sustituirla por los partidos del Club de Baloncesto. Todo lo hacen con sus propios medios y de forma totalmente desinteresada. Les mueve el amor al deporte local y el interés de mantener informados a los ciudadanos.

- ¿Cómo surge el proyecto y la web 'Sport Santoña?

- (Habla Juan José). Yo me encargaba hace varios años de la página web del Santoña Club de Fútbol y al entrar nuevo directivos lo dejé. Un día tomando algo con Luis le propuse hacer una página web para informar del deporte de nuestra villa. La idea nos gustó a los dos y empezamos a hacer noticias del fútbol, el balonmano y el fútbol sala. Comenzamos hace ahora dos año y pico. Ésta será ya nuestra tercera temporada.

«Los dos somos funcionarios y esto que hacemos es de carácter altruista»

- ¿Cómo se plantean al principio este proyecto?

-(Hablan los dos ). Al principio creamos la página web 'sportsantona.com' para colgar las noticias, las crónicas y las fotos que hacemos y poco después nos metimos con las redes sociales. Como íbamos a cubrir todos los partidos del fútbol, balonmano y fútbol sala se nos ocurrió empezar a grabarlos y retransmitirlos en directo para que los pudieran ver en los bares, los vecinos que viven fuera...Y así empezó esta aventura, llevando una videocámara y conectándola a un portátil con internet. Lo retransmitimos en Facebook, aunque esta temporada queremos pasarnos a Youtube cuando nos compremos un equipo nuevo.

- Es una labor que realizan desinteresadamente. ¿Qué les lleva a hacer esto?

- El tener informado a los ciudadanos del deporte de nuestra villa. Los dos somos socios de todos los clubes locales y pensamos que podía ser bueno empezar a dar en directo los partidos de fútbol. Fue algo que surgió sin mayor pretensión.

- ¿Esta temporada qué partidos van a retransmitir?

- Los del fútbol, el balonmano y como el fútbol-sala ha desaparecido nos gustaría sustituirlo por el baloncesto. En mente también tenemos el remo pero es más complicado. No es lo mismo retransmitir en un polideportivo con todos los medios para enchufar y conectar los aparatos que en un paseo marítimo. Para nosotros, al menos, resulta más complicado.

- ¿También retransmiten los partido que se disputan fuera?

- En fútbol sí porque suelen ser en sitios cercanos. En balonmano hemos cubierto alguno fuera pero es más complicado. Además, si nos vamos no podríamos retransmitir ese fin de semana el resto de deportes.

- ¿Cómo coordinan el trabajo?

-(Habla Luis). Juanjo se encarga de redactar las crónicas y noticias para colgarlas en la web y también lleva las redes sociales donde cuenta algunas jugadas en directo y yo también me encargo a veces de las redes y contesto a la gente si nos preguntan algo. En mi caso me encargo sobre todo de hacer fotos y de la retransmisión en el campo. Si Juanjo trabaja, voy solo y si no, estamos allí los dos.

- ¿Cuentan con locución?

- (Habla Juan José). Nos gustaría hacerlo. Aunque no sea estar constantemente hablando al menos comentar alguna jugada. Yo me quiero encargar, aunque no es fácil retransmitir en directo. Algunas veces, si está 'Pelín' en el campo hablando para la radio, hemos conectado con él y puesto su locución. También hemos pensado en realizar entrevistas al entrenador, al mejor jugador del equipo... El año pasado hicimos una y nos quedó bien. Pero somos dos y no podemos abarcar a todo.

- ¿Tienen algún tipo de formación o todo es de manera aficionada?

- Somos aficionados. No teníamos nada de experiencia en esto, salvo lo que había hecho antes Juanjo en la página web del Santoña Club de Fútbol. Los dos somos funcionarios y esto es algo altruista.

- ¿Cuántas personas ven los partidos en directo?

- Es difícil de calcular pero hemos tenido días de 200 y pico personas. Se conectan mucho otros equipos de fútbol y balonmano. El entrenador del Santoña nos dijo una vez que gracias a nosotros otros clubes saben de antemano como es su forma de juego. Sabemos que también se conectan vecinos de Santoña que viven en México, Chile, Canarias... y, ahora que el balonmano está en división plata y competirá con equipos con jugadores extranjeros suponemos que se conecte gente de esos países. También se conectan bares, vecinos que están enfermos y no pueden ir al campo...

- Comentaban antes que quieren adquirir nuevos medios

- Sí, tenemos pensamiento de comprar un ordenador más potente. Queremos retransmitir en Youtube y para eso nos hacen falta programas nuevos que no se pueden instalar en un equipo viejo.

- ¿Tienen patrocinadores?

- La mayor inversión la hacemos nosotros, pero tenemos el apoyo de 16 patrocinadores que son bares y comercios. Lo de los patrocinadores lo invertimos en pagar el equipo, la página web, la ropa...Habrá gente que pueda pensar que ganamos dinero y para nada.

- Además, se quitan de tiempo de estar con la familia

- Claro, nos resta mucho tiempo de estar con ellos. Para nosotros es un hobbie. Es algo que nos gusta claro, sino no lo haríamos.

- En la pasada Gala del Deporte de Santoña les hicieron un reconocimiento por esta labor

- No teníamos ni idea y nos sorprendió. Claro que gusta que te reconozcan las cosas pero no lo hacemos con ese fin. Se agradece que tengan en cuenta nuestra dedicación. No solo vamos a los partidos luego, en casa, hay que escribir las crónicas, editar las fotos y subirlas a la web y a las redes y lleva su tiempo. Intentamos subirlo lo más rápido posible aunque Juanjo trabaja algún fin de semana y lo hace cuando libra. Además, todas las noticias que nos llegan de otros deportes de Santoña las publicamos en nuestras redes.

- ¿Necesitarían contar con más colaboradores?

- Sería genial si hubiese alguien más con nosotros. Si fuésemos más podríamos cubrir más deportes locales, pero nosotros dos estamos limitados. Dentro de nuestros medios intentamos hacerlo lo mejor posible.

- ¿Cómo ven el deporte en Santoña?

- Nos da mucha pena el fútbol. La vedad que tienen que 'tirarlo' y empezar desde los cimientos, desde el fútbol base porque está francamente mal. El primer equipo en primera regional, el Juvenil en Segunda con todas las papeletas para bajar a tercera, que es la última categoría, y el fútbol base está en los suelos. Hay que tirar el edifico entero y empezar desde abajo. El que no lo vea tiene una ceguera tremenda. El balonmano, al contrario, está muy bien.