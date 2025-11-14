La gran fiesta del fútbol cántabro
La Gala del balompié regional distigue a los ganadores de las distintas Ligas en la pasada temporada, ascensos de categoría o trayectorias en el arbitraje o al frente de clubes
Marco G. Vidart, José Compostizo y Clara Privé
Santander
Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:13
Ya hay cosas –iluminaciones navideñas colocadas, el anuncio de la Lotería...– que indican que el año entra en su recta final. Y en lo que ... se refiere al mundo del deporte, eso se traduce en la celebración de galas anuales. El fútbol cántabro celebró ayer la suya en la sala Argenta del Palacio de Festivales, para premiar a los campeones del curso pasado y otorgar varios reconocimientos y distinciones. La enormidad y la importancia del fútbol –de largo el deporte con más licencias en la región– y la cantidad de equipos y personas que mueve hace necesario celebrar dos galas en una. Así, a las 17.30 horas arrancó la gala para los más pequeños, los deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto de fútbol campo como de fútbol sala. Dos horas más tarde, era el turno de las categorías infantil de campo, cadete, juvenil y sénior.
En esta segunda gala, además de otorgar sus trofeos a los clubes ganadores de sus respectivas categorías, hubo varias distinciones. Una de ellas fue para el Sámano, por su histórico ascenso a una Segunda RFEF a la que los de Castro Urdiales se van adaptando poco a poco y ya pelean con garantías por ese gran objetivo que es la permanencia. También se reconoció el ascenso del Solares Medio Cudeyo a la División de Honor Juvenil.
Y dos personas vieron reconocido tanto trabajo desinteresado por sus clubes y por el fútbol cántabro en general. Alberto Mijares, presidente del Barquereño, y Valentín Gutiérrez, del Tropezón, recibieron la insignia de oro de la Real Federación Cántabra de Fútbol.
En la gala también tuvieron su espacio los árbitros, los encargados de impartir justicia. Además de distinguir a los que han logrado el ascenso de categoría o a los mejores de la temporada en cada una de ellas, también se premió a toda una trayectoria. Juan Bosco Merino Durán, Isidoro Palomera Ruiz, José Manuel Basterrechea Bedia y Juan Antonio Rioja Vallejo –este de fútbol sala– estuvieron arbitrando partidos durante cuatro décadas y ya retirados del arbitraje en activo, siguen colaborando con el Comité de Árbitros evaluando las actuaciones de otros colegas. La Cántabra, con su presidente José Ángel Peláez a la cabeza, y el presidente del Comité de Árbitros, Adolfo Vázquez, han querido reconocer unas trayectorias marcadas por el buen hacer y la honradez en la que es quizá la labor más ingrata y menos reconocida de todo el fútbol.
Un homenaje de lo más emotivo a Raúl Ramírez
La Gala del Fútbol Cántabro honró la memoria de Raúl Ramírez, el portero del Colindres fallecido trágicamente el pasado septiembre en el encuentro ante el Revilla. Un vídeo para recordar sus inicios en el fútbol y su labor como entrenador de chavales, sus allegados en el estrado... Una camiseta con su número estará para siempre en la sede de la Cántabra, en el salón de actos que pasará a llamarse Raúl Ramírez. Y es que el fútbol regional no puede olvidar que en este 2025, perdió a uno de los suyos en un partido.
