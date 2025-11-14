El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Gala del Fútbol Cántabro homenajeó al portero del Colindres, Raúl Ramírez, fallecido este año.

La Gala del Fútbol Cántabro homenajeó al portero del Colindres, Raúl Ramírez, fallecido este año. FCF

La gran fiesta del fútbol cántabro

La Gala del balompié regional distigue a los ganadores de las distintas Ligas en la pasada temporada, ascensos de categoría o trayectorias en el arbitraje o al frente de clubes

Marco G. Vidart
José Compostizo
Clara Privé

Marco G. Vidart, José Compostizo y Clara Privé

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:13

Ya hay cosas –iluminaciones navideñas colocadas, el anuncio de la Lotería...– que indican que el año entra en su recta final. Y en lo que ... se refiere al mundo del deporte, eso se traduce en la celebración de galas anuales. El fútbol cántabro celebró ayer la suya en la sala Argenta del Palacio de Festivales, para premiar a los campeones del curso pasado y otorgar varios reconocimientos y distinciones. La enormidad y la importancia del fútbol –de largo el deporte con más licencias en la región– y la cantidad de equipos y personas que mueve hace necesario celebrar dos galas en una. Así, a las 17.30 horas arrancó la gala para los más pequeños, los deportistas de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto de fútbol campo como de fútbol sala. Dos horas más tarde, era el turno de las categorías infantil de campo, cadete, juvenil y sénior.

