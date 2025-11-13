El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro

El agresor, que fue desalojado, lanzó un par de huevos que el expresidente de la FEF logró esquivar

C. P. S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:36

Luis Rubiales presentaba este jueves por la tarde en Madrid su nuevo libro, 'Matar a Rubiales', en el que repasa los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

En el acto se ha producido un desagradable altercado cuando un hombre ha intentado agredir a Luis Rubiales tras lanzarle un par de huevos. El expresidente de la FEF evitó el impacto y se fue hacia él, pero el agresor fue desalojado del lugar de la presentación y, tras unos momentos de desconcierto, Rubiales ha continuado con el acto.

Rubiales ha pedido que se tomen los datos del hombre que le ha tirado los huevos para «la correspondiente denuncia» ante la Policía.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

