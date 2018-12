Grupo B | Sexta jornada El Barça, juez incómodo para Tottenham e Inter Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Javier Lizón (Efe) El equipo azulgrana, ya primero de grupo y en octavos, recibe al conjunto inglés con la duda de las rotaciones que hará Valverde P. RÍOS BARCELONA Martes, 11 diciembre 2018, 02:50

El Barça afronta uno de los partidos más incómodos de su calendario. Con la clasificación matemática como primero de grupo para octavos de final de la Liga de Campeones ya certificada, Ernesto Valverde no podrá hacer todas las rotaciones que le gustaría ante el Tottenham porque sus decisiones serán examinadas con lupa. El equipo inglés, con Mauricio Pochettino en el banquillo y Toni Jiménez de ayudante, se juega en el Camp Nou su continuidad en la competición, al igual que el Inter, que recibe a un PSV sin opciones a nada. Con mejor 'goal average' particular, los 'spurs' necesitan hacer, como mínimo, el mismo resultado que el club italiano para pasar. Y como nadie duda de la victoria de los de Luciano Spalletti, el Tottenham entiende que debe ganar en el Camp Nou.

Aunque el Barça se ha ganado el derecho a hacer los cambios que crea oportunos, una alineación con suplentes y canteranos del filial podría ser criticada por el Inter en el caso de que el Tottenham ganara. Y un once de gala a buen seguro que crearía suspicacias en el club inglés si cae eliminado al entender que el conjunto azulgrana no necesitaba forzar a nadie.

Así las cosas, sí parece seguro que Messi se mantendrá en el once porque ya se perdió dos partidos de Liga de Campeones por lesión ante el Inter y al argentino le gusta competir por los premios individuales. Lleva seis goles en tres encuentros. Lo normal era que Luis Suárez no arriesgara su rodilla y Valverde confirmó su ausencia. Y parece claro que Dembélé, que entró en la convocatoria, pagará su retraso de dos horas en el entrenamiento del domingo. «Es verdad que ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver a nivel interno. No es una situación nueva, que intentaremos arreglarla de forma interna y ayudando al jugador. Queremos ayudarle y sacar lo mejor de él, tiene mucha carrera por delante y nos puede dar mucho cuando está motivado», indicó Valverde.

Coutinho tendrá la oportunidad de reivindicarse. También es probable que Aleñá debute como titular en Europa para dar descanso a Arturo Vidal, ahora imprescindible. Y Arthur podría reaparecer tras su lesión de aductores. También Vermaelen podría ser titular en el eje de la zaga. Por último, tal y como ocurrió la pasada temporada en una situación similar, Cillessen tendrá el premio de jugar un partido de Champions. Entra Miranda, lateral zurdo del filial, y son baja los lesionados Umtiti, Rafinha, Sergi Roberto, Malcom y Samper.

Además del prestigio, el Barça también se juega un buen pellizco económico. Hasta ahora tiene acumulado los 15,25 millones de euros del fijo por participar; 11,7 millones por los puntos conseguidos (la victoria se paga a 2,7 millones y el empate a 900.000) y 9,5 millones por asegurarse su clasificación para octavos. En total: 36,45 millones de euros.

El Tottenham no podrá contar con Moussa Dembélé, Foyth, Wanyama, Davinson Sánchez, Trippier y Aurier. La buena noticia para Pochettino es la recuperación de Lamela. «El Barça será fuerte juegue quien juegue, debemos centrarnos en nuestro partido, no en su alineación», señaló el técnico argentino.

Alineaciones probables:

Barça: Cillessen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba, Arthur, Busquets, Aleñá, Messi, Munir y Coutinho

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies, Sissoko, Dier, Eriksen, Alli, Son y Kane.

Árbitro: Mirolad Mažic (Serbia)

Hora: 21 h.

Estadio: Camp Nou

TV: Movistar Liga de Campeones